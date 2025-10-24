Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Неожиданность в Тернополе. Нива упустила шанс подняться в топ-3 Первой лиги
Первая лига
Нива Тернополь
24.10.2025 16:30 – FT 0 : 1
Подолье
Украина. Первая лига
24 октября 2025, 18:35 | Обновлено 24 октября 2025, 18:49
Неожиданность в Тернополе. Нива упустила шанс подняться в топ-3 Первой лиги

Подолье выиграло впервые в сезоне

ФК Нива Тернополь

Состоялся последний из пятничных матчей 13-го тура Первой лиги.

Нива Тернополь принимала аутсайдера Подолье и неожиданно уступила со счетом 0:1. Нива в случае успеха могла подняться в топ-3 таблицы, однако с 22 очками осталась на пятой позиции.

А вот Подолье выиграло впервые в сезоне и с 7 очками идет предпоследним.

Первая лига. 13-й тур

Нива Тернополь – Подолье 0:1
Гол: Савчук, 69

Турнирная таблица

Нива Тернополь Подолье Хмельницкий Первая лига Украины
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
