Неожиданность в Тернополе. Нива упустила шанс подняться в топ-3 Первой лиги

Состоялся последний из пятничных матчей 13-го тура Первой лиги.

Нива Тернополь принимала аутсайдера Подолье и неожиданно уступила со счетом 0:1. Нива в случае успеха могла подняться в топ-3 таблицы, однако с 22 очками осталась на пятой позиции.

А вот Подолье выиграло впервые в сезоне и с 7 очками идет предпоследним.

Первая лига. 13-й тур

Нива Тернополь – Подолье 0:1

Гол: Савчук, 69

