24.10.2025 16:30 – FT 0 : 1
Украина. Первая лига24 октября 2025, 18:35 | Обновлено 24 октября 2025, 18:49
Неожиданность в Тернополе. Нива упустила шанс подняться в топ-3 Первой лиги
Подолье выиграло впервые в сезоне
Состоялся последний из пятничных матчей 13-го тура Первой лиги.
Нива Тернополь принимала аутсайдера Подолье и неожиданно уступила со счетом 0:1. Нива в случае успеха могла подняться в топ-3 таблицы, однако с 22 очками осталась на пятой позиции.
А вот Подолье выиграло впервые в сезоне и с 7 очками идет предпоследним.
Первая лига. 13-й тур
Нива Тернополь – Подолье 0:1
Гол: Савчук, 69
