  4. «Будет нелегко». Коуч Ноттингема сделал заявление по поводу Зинченко
Англия
25 октября 2025, 12:33 | Обновлено 25 октября 2025, 13:13
Шон Дайч не знает, когда восстановится Александр

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Ноттингем Форест одержал первую победу под руководством английского специалиста Шона Дайча, комфортно обыграв португальский Порту (2:0), но получил травму украинский защитник Александр Зинченко.

Коуч «лесников» Шон Дайч отреагировал на травму украинского футболиста, попросив немного подождать. Шон не дал никакой конкретики:

«Подождем, как будет чувствовать себя Зинченко после замены. Думаю, это будет нелегко, – лаконично сказал Шон Дайч.

В нынешнем сезоне Ноттингем Форест занимает 18-ю строчку турнирной таблицы Английской Премьер-лиги, имея в своем активе 5 турнирных баллов после 8 сыгранных матчей. Следующую игру «лесники» проведут против Борнмута, в воскресенье, 26 октября.

Александр Зинченко Ноттингем Форест Шон Дайч Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Ноттингем Форест
