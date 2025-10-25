«Будет нелегко». Коуч Ноттингема сделал заявление по поводу Зинченко

Ноттингем Форест одержал первую победу под руководством английского специалиста Шона Дайча, комфортно обыграв португальский Порту (2:0), но получил травму украинский защитник Александр Зинченко.

Коуч «лесников» Шон Дайч отреагировал на травму украинского футболиста, попросив немного подождать. Шон не дал никакой конкретики:

«Подождем, как будет чувствовать себя Зинченко после замены. Думаю, это будет нелегко, – лаконично сказал Шон Дайч.

В нынешнем сезоне Ноттингем Форест занимает 18-ю строчку турнирной таблицы Английской Премьер-лиги, имея в своем активе 5 турнирных баллов после 8 сыгранных матчей. Следующую игру «лесники» проведут против Борнмута, в воскресенье, 26 октября.