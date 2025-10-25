«Будет нелегко». Коуч Ноттингема сделал заявление по поводу Зинченко
Шон Дайч не знает, когда восстановится Александр
Ноттингем Форест одержал первую победу под руководством английского специалиста Шона Дайча, комфортно обыграв португальский Порту (2:0), но получил травму украинский защитник Александр Зинченко.
Коуч «лесников» Шон Дайч отреагировал на травму украинского футболиста, попросив немного подождать. Шон не дал никакой конкретики:
«Подождем, как будет чувствовать себя Зинченко после замены. Думаю, это будет нелегко, – лаконично сказал Шон Дайч.
В нынешнем сезоне Ноттингем Форест занимает 18-ю строчку турнирной таблицы Английской Премьер-лиги, имея в своем активе 5 турнирных баллов после 8 сыгранных матчей. Следующую игру «лесники» проведут против Борнмута, в воскресенье, 26 октября.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Коуч МЮ заявил, что доволен своей командой
Парижский клуб заинтересован в услугах Анатолий Трубина, который выступает за «Бенфику»