Какие арбитры обслужат матчи Шахтера и Динамо в 10-м туре УПЛ

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
25 октября 2025, 05:37 | Обновлено 25 октября 2025, 06:04
С 24 по 26 октября проходят матчи 10-го тура УПЛ

УАФ. Николай Балакин

С 24 по 26 октября проходят матчи 10-го тура УПЛ.

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц.

Судьей матча между Динамо и Кривбассом назначен Николай Балакин из Киевской обл.

Игру между Шахтером и Кудровкой будет обслуживать Роман Блавацкий из Львова.

УПЛ. 10-й тур. Судейские назначения

судейские назначения Динамо Киев Полтава чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Заря Луганск Верес Ровно Комитет арбитров УАФ Александрия Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Полесье Житомир Металлист 1925 Колос Ковалевка Рух Львов ЛНЗ Черкассы Эпицентр Каменец-Подольский Кудровка
Николай Степанов Источник: Комитет арбитров УАФ
