Украина. Премьер лига25 октября 2025, 05:37 | Обновлено 25 октября 2025, 06:04
Какие арбитры обслужат матчи Шахтера и Динамо в 10-м туре УПЛ
С 24 по 26 октября проходят матчи 10-го тура УПЛ
С 24 по 26 октября проходят матчи 10-го тура УПЛ.
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц.
Судьей матча между Динамо и Кривбассом назначен Николай Балакин из Киевской обл.
Игру между Шахтером и Кудровкой будет обслуживать Роман Блавацкий из Львова.
УПЛ. 10-й тур. Судейские назначения
