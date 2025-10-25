Какие арбитры обслужат матчи Шахтера и Динамо в 10-м туре УПЛ

С 24 по 26 октября проходят матчи 10-го тура УПЛ.

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц.

Судьей матча между Динамо и Кривбассом назначен Николай Балакин из Киевской обл.

Игру между Шахтером и Кудровкой будет обслуживать Роман Блавацкий из Львова.

УПЛ. 10-й тур. Судейские назначения