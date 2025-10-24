Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Олег ШАНДРУК: «У нас сейчас остался только один нападающий»
Украина. Премьер лига
24 октября 2025, 23:27 |
126
0

Олег ШАНДРУК: «У нас сейчас остался только один нападающий»

Украинский специалист прокомментировал ничью с «Зарей»

24 октября 2025, 23:27 |
126
0
Олег ШАНДРУК: «У нас сейчас остался только один нападающий»
НК Верес. Олег Шандрук

Главный тренер «Вереса» Олег Шандрук прокомментировал матч десятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором его подопечные сыграли вничью с «Зарей»:

«Понимаем, что играли в меньшинстве тайм и, в принципе, где-то больше довольны ничьей, чем разочарованы. Команда отдала все силы на поле сегодня. Это мои внутренние ощущения.

Эпизод с удалением? Мы проиграли подбор. Здесь важно провести анализ, чтобы более четко ответить на вопрос. Но, по моему мнению, мы проиграли подбор, прошла быстрая атака и Сергей Корнийчук, наверное, все-таки проспал вбегание соперника и уже фолил.

Почему сняли с игры Гиорги Куцию после удаления? Нужно было стабилизировать линию обороны. Фланговые защитники были нужны оба. А Заря - достаточно габаритная команда, физически сильная. Поэтому преимущество отдали более высокому Виталию Бойко, который опустился ниже к Игорю Харатину. С такой идеей делали замену.

Да, у нас сейчас остался только один нападающий. В целом мы Таранухой довольны. Потому что он практически с колес у нас начал играть.

И, вы же видите, он сразу понял, в каком клубе и за какую эмблему играет. Вообще вопросов нет. Я бы по пятибалльной шкале ему четыре с плюсом поставил. Потому что, если бы он еще гол забил, а у него был очень хороший момент в прошлой игре, то я был бы даже больше, чем доволен.

Повлияла ли на игру погода? Да, конечно. Дождь – это больше борьбы. А на игру все влияет. Определенные решения арбитров – тоже влияют. Болельщики могут влиять на игру, почему нет?

Что касается травмированных игроков – мы ожидаем, что Максим Смиян и Роман Гончаренко начнут работать в общей группе. Насколько готовыми физически они подойдут к матчу с «Эпицентром» – только тренировочный процесс покажет.

А что касается удаления Сергея Корнийчука, то он не играл против Александрии, потому что восстанавливался после сборной. Есть другие игроки - пусть выходят и доказывают, что они готовы за эту команду играть и прогрессировать. Сегодня в заявке были молодые местные ребята Максим Яхонтов и Владислав Сайчишин. Они хорошо себя проявляют. Готовы ли они выйти в матче УПЛ? Ну, наверное, нужно немного времени».

По теме:
Оболонь – Полесье. Текстовая трансляция матча
ШАНДРУК: «Валик сыграл фантастический матч»
Карпаты – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Верес Ровно Верес - Заря Заря Луганск пресс-конференция Олег Шандрук Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Кирияка Источник: ФК Верес
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Футбол | 24 октября 2025, 06:23 14
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?

Вечером 23 октября прошли матчи 2-го тура Лиги конференций

Тайм в меньшинстве. Верес отстоял ничью в матче против Зари
Футбол | 24 октября 2025, 19:54 7
Тайм в меньшинстве. Верес отстоял ничью в матче против Зари
Тайм в меньшинстве. Верес отстоял ничью в матче против Зари

Команды голов не забили

Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 24.10.2025, 12:38
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Менеджер Усика: «Он потерял мотивацию, устал, не хочет этим заниматься»
Бокс | 24.10.2025, 06:22
Менеджер Усика: «Он потерял мотивацию, устал, не хочет этим заниматься»
Менеджер Усика: «Он потерял мотивацию, устал, не хочет этим заниматься»
ВИДЕО. Звезда клуба АПЛ шокировал скромностью своей машины
Футбол | 24.10.2025, 23:09
ВИДЕО. Звезда клуба АПЛ шокировал скромностью своей машины
ВИДЕО. Звезда клуба АПЛ шокировал скромностью своей машины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
23.10.2025, 23:56 243
Футбол
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
24.10.2025, 07:41 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
23.10.2025, 18:36 3
Футбол
Самсунспор – Динамо – 3:0. Разгромное поражение в Турции. Видео голов
Самсунспор – Динамо – 3:0. Разгромное поражение в Турции. Видео голов
24.10.2025, 00:19 4
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Он не попадал в состав? Я решаю, кто играет, а кто – нет»
ШОВКОВСКИЙ: «Он не попадал в состав? Я решаю, кто играет, а кто – нет»
23.10.2025, 08:32 2
Футбол
Шахтер – Легия – 1:2. Пропустили на 90+4 мин. Видео голов и обзор
Шахтер – Легия – 1:2. Пропустили на 90+4 мин. Видео голов и обзор
23.10.2025, 22:54 1
Футбол
Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
24.10.2025, 07:02 13
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
24.10.2025, 09:08 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем