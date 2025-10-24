Олег ШАНДРУК: «У нас сейчас остался только один нападающий»

Главный тренер «Вереса» Олег Шандрук прокомментировал матч десятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором его подопечные сыграли вничью с «Зарей»:

«Понимаем, что играли в меньшинстве тайм и, в принципе, где-то больше довольны ничьей, чем разочарованы. Команда отдала все силы на поле сегодня. Это мои внутренние ощущения.

Эпизод с удалением? Мы проиграли подбор. Здесь важно провести анализ, чтобы более четко ответить на вопрос. Но, по моему мнению, мы проиграли подбор, прошла быстрая атака и Сергей Корнийчук, наверное, все-таки проспал вбегание соперника и уже фолил.

Почему сняли с игры Гиорги Куцию после удаления? Нужно было стабилизировать линию обороны. Фланговые защитники были нужны оба. А Заря - достаточно габаритная команда, физически сильная. Поэтому преимущество отдали более высокому Виталию Бойко, который опустился ниже к Игорю Харатину. С такой идеей делали замену.

Да, у нас сейчас остался только один нападающий. В целом мы Таранухой довольны. Потому что он практически с колес у нас начал играть.

И, вы же видите, он сразу понял, в каком клубе и за какую эмблему играет. Вообще вопросов нет. Я бы по пятибалльной шкале ему четыре с плюсом поставил. Потому что, если бы он еще гол забил, а у него был очень хороший момент в прошлой игре, то я был бы даже больше, чем доволен.

Повлияла ли на игру погода? Да, конечно. Дождь – это больше борьбы. А на игру все влияет. Определенные решения арбитров – тоже влияют. Болельщики могут влиять на игру, почему нет?

Что касается травмированных игроков – мы ожидаем, что Максим Смиян и Роман Гончаренко начнут работать в общей группе. Насколько готовыми физически они подойдут к матчу с «Эпицентром» – только тренировочный процесс покажет.

А что касается удаления Сергея Корнийчука, то он не играл против Александрии, потому что восстанавливался после сборной. Есть другие игроки - пусть выходят и доказывают, что они готовы за эту команду играть и прогрессировать. Сегодня в заявке были молодые местные ребята Максим Яхонтов и Владислав Сайчишин. Они хорошо себя проявляют. Готовы ли они выйти в матче УПЛ? Ну, наверное, нужно немного времени».