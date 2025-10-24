Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-игрок Динамо жестко раскритиковал киевлян за матч из Самсунспором
24 октября 2025, 23:24 |
Андрей Богданов не понял, что делали на поле киевляне

ФК Феникс-Мариуполь. Андрей Бонданов

Бивший игрок киевского «Динамо» Андрей Богданов не понял, как киевляне собирались играть и побеждать «Самсунспор» во втором туре Лиги конференций.

– Андрей, что это был за матч в Турции? Понимали ли вы в ходе игры, за счет чего «Динамо» собиралось одержать победу над «Самсунспором»?

– Я вообще не понял. Даже не представляю, какой был план на игру. У «Самсунспора» было четко видно, какую игру им поставил тренер, за счет чего они собирались побеждать. А что делало «Динамо» – я вообще не понимаю. В первую очередь динамовцы проиграли этот матч в скорости. Игроки «Самсунспора» просто разрывали защиту «Динамо».

– Много говорили, что защита «Динамо» ненадежна, а в этой игре мы не увидели даже нападения…

– А полузащита была?:) Я вообще не увидел команду на поле. Трудно что-то говорить после такого матча. Ноль ударов в створ ворот «Самсунспора» за 90 минут – о чем тут можно дальше говорить?

После поражения от «Самсунспора» «Динамо» занимает 34-е место в турнирной таблице Лиги конференций, имея 0 очков.

Следующий матч «бело-синие» проведут в воскресенье, 26 октября, когда в Киеве примут в рамках 10-го тура УПЛ лидера чемпионата «Кривбасс».

По теме:
Изаки о матче с Легией: «Считаю, от этого было невозможно защититься»
Федорчук раскритиковал Матвиенко за матч с Легией
Эксперт: «Какая-то логика в действиях Турана есть, но какая она?»
Андрей Богданов Динамо Киев Самсунспор Самсунспор - Динамо Лига конференций
Иван Чирко Источник: Украинский футбол
Комментарии
Популярные
Новые
Старые
avk2307
Критикувати кожен може. Тут таких вагон і тєлєжка. А що робить ніхто не каже
ivankondrat96
По гри Динамо не пройшовся хіба що хтось зовсім лінивий. І здебільшого цілком заслужено
