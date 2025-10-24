Экс-игрок Динамо жестко раскритиковал киевлян за матч из Самсунспором
Андрей Богданов не понял, что делали на поле киевляне
Бивший игрок киевского «Динамо» Андрей Богданов не понял, как киевляне собирались играть и побеждать «Самсунспор» во втором туре Лиги конференций.
– Андрей, что это был за матч в Турции? Понимали ли вы в ходе игры, за счет чего «Динамо» собиралось одержать победу над «Самсунспором»?
– Я вообще не понял. Даже не представляю, какой был план на игру. У «Самсунспора» было четко видно, какую игру им поставил тренер, за счет чего они собирались побеждать. А что делало «Динамо» – я вообще не понимаю. В первую очередь динамовцы проиграли этот матч в скорости. Игроки «Самсунспора» просто разрывали защиту «Динамо».
– Много говорили, что защита «Динамо» ненадежна, а в этой игре мы не увидели даже нападения…
– А полузащита была?:) Я вообще не увидел команду на поле. Трудно что-то говорить после такого матча. Ноль ударов в створ ворот «Самсунспора» за 90 минут – о чем тут можно дальше говорить?
После поражения от «Самсунспора» «Динамо» занимает 34-е место в турнирной таблице Лиги конференций, имея 0 очков.
Следующий матч «бело-синие» проведут в воскресенье, 26 октября, когда в Киеве примут в рамках 10-го тура УПЛ лидера чемпионата «Кривбасс».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Португалец планирует вернуться в «Спортинг»
Вечером 23 октября прошли матчи 2-го тура Лиги конференций