Александра Олейникова – Панна Удварди. Смотреть онлайн. LIVE траснляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 125 во Флорианополисе
24 октября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 139) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 во Флорианополисе (Бразилия).
В четвертьфинале украинка сыграет против представительницы Венгрии Панны Удварди (WTA 110). Поединок начнется ориентировочно в 22:30 по Киеву.
Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния в полуфинале поборется либо против Юлии Грабер, либо против Симоны Вальтерт.
