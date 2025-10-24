Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
24 октября 2025, 22:30
Александра Олейникова – Панна Удварди. Смотреть онлайн. LIVE траснляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 125 во Флорианополисе

Instagram. Александра Олейникова

24 октября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 139) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 во Флорианополисе (Бразилия).

В четвертьфинале украинка сыграет против представительницы Венгрии Панны Удварди (WTA 110). Поединок начнется ориентировочно в 22:30 по Киеву.

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в полуфинале поборется либо против Юлии Грабер, либо против Симоны Вальтерт.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
