ФОТО. Звездный футболист таки похоронил своего отца. До этого был скандал

Нападающий «Наполи» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку поделился в соцсетях эмоциональным посланием, посвященным своему отцу Роджеру, который сегодня был предан земле.

«Наш герой сегодня был предан земле. Это тяжело. Это больно. Но я знаю, что он гордится своими сыновьями. Merci pour tout, Papa. Пусть твоя душа покоится с миром. Мы тебя любим», – написал Лукаку, добавив эмодзи голубя и сердца.

Публикация подписана также именами братьев - Ромелу Джордан и Тайлер Ромео Джордан.

Пост вызвал волну поддержки и соболезнований со стороны фанатов и коллег футболиста.

Напомним, что ранее в СМИ была информация, что нападающий не сможет попрощаться с отцом из-за действий ДР Конго.