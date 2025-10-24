ФОТО. Звездный футболист таки похоронил своего отца. До этого был скандал
Ромелу Лукаку опубликовал трогательный пост в Instagram
Нападающий «Наполи» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку поделился в соцсетях эмоциональным посланием, посвященным своему отцу Роджеру, который сегодня был предан земле.
«Наш герой сегодня был предан земле. Это тяжело. Это больно. Но я знаю, что он гордится своими сыновьями. Merci pour tout, Papa. Пусть твоя душа покоится с миром. Мы тебя любим», – написал Лукаку, добавив эмодзи голубя и сердца.
Публикация подписана также именами братьев - Ромелу Джордан и Тайлер Ромео Джордан.
Пост вызвал волну поддержки и соболезнований со стороны фанатов и коллег футболиста.
Напомним, что ранее в СМИ была информация, что нападающий не сможет попрощаться с отцом из-за действий ДР Конго.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вечером 23 октября прошли матчи 2-го тура Лиги конференций
Киевляне по-прежнему без очков в Лиге конференций