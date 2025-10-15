Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
15 октября 2025, 19:03 | Обновлено 15 октября 2025, 19:04
0

Шантаж. Известный форвард не может попрощаться с умершим отцом

Ромелу Лукаку остается только ждать справедливости

Шантаж. Известный форвард не может попрощаться с умершим отцом
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

Известный бельгийский нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку в социальной сети Instagram сообщил, что ему и его брату не дают возможности похоронить их родного отца, который скончался 28 сентября.

Братья не могут вернуть тело отца в Европу, чтобы провести церемонию прощания – сейчас тело находится в ДР Конго, а некоторые лица намеренно шантажируют Ромелу и Джордана.

«Сообщение от меня и моего брата.

Как вам, наверное, уже известно, мы планировали провести похороны в пятницу, но из-за некоторых решений, принятых в Киншасе (ДР Конго), церемония состоится там.

Наш отец умер 28 сентября, и мы, как братья, сделали всё возможное, чтобы вернуть его тело в Европу, но почувствовали, что нас шантажируют некоторые люди…

Если бы наш отец был здесь сегодня, он бы этого не принял. Нам больно на душе от того, что мы не можем похоронить нашего отца.

Но некоторые этого не захотели. Теперь мы понимаем, почему наш отец держал нас подальше от многих людей», – написал Ромелу.


Предлагают сумасшедшую зарплату. Клуб АПЛ хочет переманить звезду Ювентуса
Лидер Милана получил травму в товарищеском матче сборной
Кобин объяснил проблемы Довбика в Роме: «Было много вопросов»
