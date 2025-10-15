Шантаж. Известный форвард не может попрощаться с умершим отцом

Известный бельгийский нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку в социальной сети Instagram сообщил, что ему и его брату не дают возможности похоронить их родного отца, который скончался 28 сентября.

Братья не могут вернуть тело отца в Европу, чтобы провести церемонию прощания – сейчас тело находится в ДР Конго, а некоторые лица намеренно шантажируют Ромелу и Джордана.

«Сообщение от меня и моего брата.

Как вам, наверное, уже известно, мы планировали провести похороны в пятницу, но из-за некоторых решений, принятых в Киншасе (ДР Конго), церемония состоится там.

Наш отец умер 28 сентября, и мы, как братья, сделали всё возможное, чтобы вернуть его тело в Европу, но почувствовали, что нас шантажируют некоторые люди…

Если бы наш отец был здесь сегодня, он бы этого не принял. Нам больно на душе от того, что мы не можем похоронить нашего отца.

Но некоторые этого не захотели. Теперь мы понимаем, почему наш отец держал нас подальше от многих людей», – написал Ромелу.