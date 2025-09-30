Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известный форвард трогательно попрощался с умершим отцом
Италия
30 сентября 2025, 07:46 | Обновлено 30 сентября 2025, 07:47
559
0

Известный форвард трогательно попрощался с умершим отцом

Трудно сдержать слезы после слов Ромелу Лукаку

30 сентября 2025, 07:46 | Обновлено 30 сентября 2025, 07:47
559
0
Известный форвард трогательно попрощался с умершим отцом
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

Бельгийский форвард «Наполи» Ромелу Лукаку сообщил в социальной сети Instagram трагическую новость.

Футболист публично попрощался со своим отцом, который умер при неизвестных обстоятельствах.

«Спасибо тебе за то, что научил меня всему, что я знаю. Я навсегда благодарен и ценю тебя.

Жизнь никогда не будет прежней. Ты защищал и вел меня так, как никто другой не мог.

Я уже никогда не буду тем же. Боль и слёзы льются без остановки, но Бог даст мне силы собрать себя воедино.

Спасибо за все. Роже Менама Лукаку. Vieux Roy (для друзей).

Мой Папа», – написал Лукаку.

По теме:
Прогнозы на 2-й тур Лиги чемпионов 2025/26
Дженоа – Лацио – 0:3. Полный разгром. Видео голов и обзор
Матч, который лучше забыть. Известна оценка Малиновского за игру с Лацио
Ромелу Лукаку Наполи чемпионат Италии по футболу Серия A смерть
Андрей Витренко Источник: Instagram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку
Теннис | 29 сентября 2025, 09:17 11
Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку
Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку

Марта в двух сетах разобралась с Александрой Саснович в третьем круге тысячника

Маркевич назвал футболиста, который в следующем году выиграет Золотой мяч
Футбол | 29 сентября 2025, 21:51 1
Маркевич назвал футболиста, который в следующем году выиграет Золотой мяч
Маркевич назвал футболиста, который в следующем году выиграет Золотой мяч

Именитый украинский тренер сравнил Ламина Ямаля и Усмана Дембеле

В ФИФА запланировали революционное изменение в правилах футбола
Футбол | 29.09.2025, 15:41
В ФИФА запланировали революционное изменение в правилах футбола
В ФИФА запланировали революционное изменение в правилах футбола
Лига чемпионов 2025/26: Кайрат – Реал. Прогноз и анонс на матч
Футбол | 30.09.2025, 08:30
Лига чемпионов 2025/26: Кайрат – Реал. Прогноз и анонс на матч
Лига чемпионов 2025/26: Кайрат – Реал. Прогноз и анонс на матч
ФОТО. Как жена Андрея Шевченко поздравила мужа с днем рождения
Футбол | 30.09.2025, 04:59
ФОТО. Как жена Андрея Шевченко поздравила мужа с днем рождения
ФОТО. Как жена Андрея Шевченко поздравила мужа с днем рождения
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Панатинаикос выставил дедлайн для Реброва
Панатинаикос выставил дедлайн для Реброва
28.09.2025, 12:13 11
Футбол
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
29.09.2025, 05:55 3
Футбол
ВИДЕО. Реакция Гасперини на первый гол Довбика в сезоне 2025/26
ВИДЕО. Реакция Гасперини на первый гол Довбика в сезоне 2025/26
28.09.2025, 23:36 1
Футбол
Разгром. Украина U-19 сыграла с Португалией на чемпионате Европы
Разгром. Украина U-19 сыграла с Португалией на чемпионате Европы
29.09.2025, 22:04 4
Футзал
Склоним головы. Попадание в окоп танком убило двукратного чемпиона Украины
Склоним головы. Попадание в окоп танком убило двукратного чемпиона Украины
28.09.2025, 09:00 1
Война
КРАСЮК: «Сказал Усику, что нужно было прекратить раньше
КРАСЮК: «Сказал Усику, что нужно было прекратить раньше
29.09.2025, 03:39 1
Бокс
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
28.09.2025, 16:19 15
Футбол
Бросить вызов Динамо и Шахтеру. Клуб УПЛ нацелился на чемпионский титул
Бросить вызов Динамо и Шахтеру. Клуб УПЛ нацелился на чемпионский титул
29.09.2025, 15:19 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем