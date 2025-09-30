Известный форвард трогательно попрощался с умершим отцом
Трудно сдержать слезы после слов Ромелу Лукаку
Бельгийский форвард «Наполи» Ромелу Лукаку сообщил в социальной сети Instagram трагическую новость.
Футболист публично попрощался со своим отцом, который умер при неизвестных обстоятельствах.
«Спасибо тебе за то, что научил меня всему, что я знаю. Я навсегда благодарен и ценю тебя.
Жизнь никогда не будет прежней. Ты защищал и вел меня так, как никто другой не мог.
Я уже никогда не буду тем же. Боль и слёзы льются без остановки, но Бог даст мне силы собрать себя воедино.
Спасибо за все. Роже Менама Лукаку. Vieux Roy (для друзей).
Мой Папа», – написал Лукаку.
