Известный форвард трогательно попрощался с умершим отцом

Бельгийский форвард «Наполи» Ромелу Лукаку сообщил в социальной сети Instagram трагическую новость.

Футболист публично попрощался со своим отцом, который умер при неизвестных обстоятельствах.

«Спасибо тебе за то, что научил меня всему, что я знаю. Я навсегда благодарен и ценю тебя.

Жизнь никогда не будет прежней. Ты защищал и вел меня так, как никто другой не мог.

Я уже никогда не буду тем же. Боль и слёзы льются без остановки, но Бог даст мне силы собрать себя воедино.

Спасибо за все. Роже Менама Лукаку. Vieux Roy (для друзей).

Мой Папа», – написал Лукаку.