Луис Энрике высказался о Забарном после его провала в Лиге чемпионов

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике перед матчем Лиги 1 против «Бреста» вспомнил удаление Ильи Забарного в поединке Лиги чемпионов против «Байера» (7:2).

«Итоговый счет не всегда показывает все — мало кто вспомнит момент на 35-й минуте (удаление Забарного и пенальти, после которого немцы сравняли). Такие моменты меняют игру. Сейчас важно понять, кто готов играть и сколько времени провести на поле, чтобы сохранить форму без риска травм. Мы хорошо знаем «Брест» — с ними всегда трудно, поэтому нужно показать максимум, чтобы победить», – отметил тренер.

Ранее французское издание предупредило украинца Илью Забарного, что из-за неудачного матча Лиги чемпионов против «Байера» он может оказаться в запасе на следующий поединок.