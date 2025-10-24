Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Луис Энрике высказался о Забарном после его провала в Лиге чемпионов
Франция
24 октября 2025, 21:55
Луис Энрике высказался о Забарном после его провала в Лиге чемпионов

Илья в матче за «ПСЖ» получил красную карточку и заработал два пенальти

Луис Энрике высказался о Забарном после его провала в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике перед матчем Лиги 1 против «Бреста» вспомнил удаление Ильи Забарного в поединке Лиги чемпионов против «Байера» (7:2).

«Итоговый счет не всегда показывает все — мало кто вспомнит момент на 35-й минуте (удаление Забарного и пенальти, после которого немцы сравняли). Такие моменты меняют игру. Сейчас важно понять, кто готов играть и сколько времени провести на поле, чтобы сохранить форму без риска травм. Мы хорошо знаем «Брест» — с ними всегда трудно, поэтому нужно показать максимум, чтобы победить», – отметил тренер.

Ранее французское издание предупредило украинца Илью Забарного, что из-за неудачного матча Лиги чемпионов против «Байера» он может оказаться в запасе на следующий поединок.

Дмитрий Олейник Источник: RMC
