Валентин РУБЧИНСКИЙ: «Первый тайм был равным»

Украинский полузащитник «Динамо» Валентин Рубчинский прокомментировал выездной поединок второго тура основного этапа Лиги конференций против турецкого «Самсунспора», в котором киевляне уступили со счетом 0:3:

– Как себя чувствуете после возобновления? Было ли тяжелее во втором тайме, чем в первом?

– Да, под конец уже немного устал, подсел, ведь давно не играл на таких скоростях, в таком темпе, поэтому было непросто.

– Вы достаточно долго не выходили из раздевалки. Что сказал Шовковский?

– Просто говорили между собой – команда и тренер. Мы слушали то, что он нам говорил, а что именно – оставим в раздевалке.

– В первом тайме команда действовала активно в атаке, а во втором она снизилась. Чем это можете объяснить?

– Трудно сказать. Мы стремились отыграться, и в перерыве понимали, что шанс есть. Первый тайм был равным, но потом мы хотели победить, однако не получилось.

– Удивила ли вас игра команды «Самсунспор»?

– У них действительно очень хорошая команда, быстрые фланги. Мы это знали, но они сумели воспользоваться ими и реализовать свои моменты.

– Как считаете, в результате чего «Самсунспор» сегодня победил? В чем именно было их преимущество?

– Наверное, в большей агрессивности, это было заметно. Да и быстрый гол повлиял на дальнейший ход событий. Не хочу искать оправданий, думаю, мы уступили по игре.

– Как команда отреагировала на ошибку Тиаре? Поддержали его?

– Конечно, поддержали. Все ошибаются, просто обидно, что это произошло на первых минутах, и мы пропустили гол. Но не считаю, что он виноват в поражении.

– Вы пропустили немало из–за травмы в начале сезона, но сейчас вернулись в основной состав, а главный тренер даже хвалил вас на пресс–конференции. Как можете оценить свою игру?

– Не скажу, что полностью доволен, но рад, что снова вышел на поле – это уже хорошо. Можно было сыграть и лучше, сделаю анализ своей игры, выводы и, если мне будут доверять в дальнейшем, постараюсь показывать лучшую игру.