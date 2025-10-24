Экс-игрок Шахтера: «В Польше Туран думал уже о матче против Динамо»

Бывший игрок национальной сборной Украины, «Шахтера», «Карпат» Ярослав Хома эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о матче основного раунда Лиги конференций «Шахтер» – «Легия», в котором польский клуб вырвал победу – 2:1.

«Можно только догадываться почему наставник «горняков» Арды Туран решил проверить ближайший резерв именно с «Легией». И хотя после поединка турецкий специалист не жалел комплиментов в адрес своих подопечных, все же приходится констатировать, что им не под силу диктовать условия даже в поединках с командами уровня «Легии», которая находится в кризисном состоянии.

С другой стороны матч в Кракове был для Турана очень информативным, потому что имел возможность еще раз убедиться на кого делать ставку в двух битвах с «Динамо» на следующей неделе на внутренней арене. Создается впечатление, что сейчас у Турана в приоритете выступления именно в чемпионате и Кубке Украины. Потому и решил приберечь нескольких ведущих исполнителей.

Увидим не прогадает ли руководитель со стратегической стороны, ведь поражение от «Легии» не является критическим в борьбе за выход в плей-офф Лиги конференций, а после побед над динамовцами все о ней быстро забудут.

Все же, что мне больше всего не понравилось в действиях «Шахтера» в Кракове, так это перепады в игре, нехватка концентрации в ключевые моменты. Вспомните хотя бы игровой эпизод, приведший к назначению решающего штрафного удара в компенсированное время. Было сразу несколько коллективных ошибок на своей половине поля: кто переоценил свое умение отбирать мяч, другой банально не добежал и поэтому не было подстраховки. Такие проделки в еврокубках не прощают», – сказал Ярослав