Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
24 октября 2025, 13:28 | Обновлено 24 октября 2025, 13:31
Шахтер, проиграв Легии, остановился в шаге от личного рекорда

Горняки прервали беспроигрышную серию в еврокубках, которая составила 9 игр

ФК Шахтер

«Шахтер», потерпев поражение от «Легии» (1:2), прервал свою беспроигрышную серию в еврокубках, которая составила 9 матчей (5 побед и 4 ничьи). Тем самым горняки остановились в шаге от повторения личного рекорда, установленного 16 лет назад под руководством Мирчи Луческу.

Последний раз оранжево-черные уходили с поля побежденными в основное время матчей 29 января 2025 года, когда на выезде уступили дортмундской «Боруссии» в основном турнире Лиги чемпионов – 1:3.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наиболее продолжительные беспроигрышные серии украинских клубов в еврокубках

Серия

Клуб

Началась

Завершилась

Дата

Соперник

Счет

Дата

Соперник

Счет

12 (+8=4)

Динамо

02.10.1985

Утрехт

4:1 (д)

24.02.1987

Стяуа

0:1 (н)

10 (+7=3)

Шахтер

19.03.2009

ЦСКА М

2:0 (д)

28.08.2009

Барселона

0:1 (н)

10 (+7=3)

Металлист

18.08.2011

Сошо

0:0 (д)

08.03.2012

Олимпиакос

0:1 (д)

9 (+9=0)

Шахтер

18.08.2016

Истанбул ББ

2:1 (г)

23.02.2017

Сельта

0:2 (д)

9 (+6=3)

Металлург Д

11.08.2005

Шопрон

3:0 (г)

27.08.2009

Аустрия

2:3 (г)

9 (+5=4)

Шахтер

10.07.2025

Ильвес

6:0 (д)

23.10.2025

Легия

1:2 (д)

8 (+7=1)

Динамо

14.05.1975

Ференцварош

3:0 (н)

17.03.1976

Сент-Этьен

0:3 (г)

8 (+6=2)

Металлист

05.04.2012

Спортинг

1:1 (д)

06.12.2012

Рапид В

0:1 (г)

8 (+4=4)

Динамо

30.09.1998

Ланс

1:1 (д)

21.04.1999

Бавария

0:1 (г)

8 (+4=4)

Карпаты

16.09.1999

Хельсингборг

1:1 (г)

16.09.2010

Боруссия Д

3:4 (д)

8 (+3=5)

Динамо

12.12.1979

Локомотив Сф

2:1 (д)

17.03.1982

Астон Вилла

0:2 (г)

8 (+3=5)

Днепр

08.07.2006

Нитра

2:0 (д)

28.08.2008

Беллинцона

1:2 (г)

цифры и факты Шахтер Донецк Лига конференций
