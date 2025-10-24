Шахтер, проиграв Легии, остановился в шаге от личного рекорда
Горняки прервали беспроигрышную серию в еврокубках, которая составила 9 игр
«Шахтер», потерпев поражение от «Легии» (1:2), прервал свою беспроигрышную серию в еврокубках, которая составила 9 матчей (5 побед и 4 ничьи). Тем самым горняки остановились в шаге от повторения личного рекорда, установленного 16 лет назад под руководством Мирчи Луческу.
Последний раз оранжево-черные уходили с поля побежденными в основное время матчей 29 января 2025 года, когда на выезде уступили дортмундской «Боруссии» в основном турнире Лиги чемпионов – 1:3.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Наиболее продолжительные беспроигрышные серии украинских клубов в еврокубках
|
Серия
|
Клуб
|
Началась
|
|
|
Завершилась
|
|
|
|
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
12 (+8=4)
|
Динамо
|
02.10.1985
|
Утрехт
|
4:1 (д)
|
24.02.1987
|
Стяуа
|
0:1 (н)
|
10 (+7=3)
|
Шахтер
|
19.03.2009
|
ЦСКА М
|
2:0 (д)
|
28.08.2009
|
Барселона
|
0:1 (н)
|
10 (+7=3)
|
Металлист
|
18.08.2011
|
Сошо
|
0:0 (д)
|
08.03.2012
|
Олимпиакос
|
0:1 (д)
|
9 (+9=0)
|
Шахтер
|
18.08.2016
|
Истанбул ББ
|
2:1 (г)
|
23.02.2017
|
Сельта
|
0:2 (д)
|
9 (+6=3)
|
Металлург Д
|
11.08.2005
|
Шопрон
|
3:0 (г)
|
27.08.2009
|
Аустрия
|
2:3 (г)
|
9 (+5=4)
|
Шахтер
|
10.07.2025
|
Ильвес
|
6:0 (д)
|
23.10.2025
|
Легия
|
1:2 (д)
|
8 (+7=1)
|
Динамо
|
14.05.1975
|
Ференцварош
|
3:0 (н)
|
17.03.1976
|
Сент-Этьен
|
0:3 (г)
|
8 (+6=2)
|
Металлист
|
05.04.2012
|
Спортинг
|
1:1 (д)
|
06.12.2012
|
Рапид В
|
0:1 (г)
|
8 (+4=4)
|
Динамо
|
30.09.1998
|
Ланс
|
1:1 (д)
|
21.04.1999
|
Бавария
|
0:1 (г)
|
8 (+4=4)
|
Карпаты
|
16.09.1999
|
Хельсингборг
|
1:1 (г)
|
16.09.2010
|
Боруссия Д
|
3:4 (д)
|
8 (+3=5)
|
Динамо
|
12.12.1979
|
Локомотив Сф
|
2:1 (д)
|
17.03.1982
|
Астон Вилла
|
0:2 (г)
|
8 (+3=5)
|
Днепр
|
08.07.2006
|
Нитра
|
2:0 (д)
|
28.08.2008
|
Беллинцона
|
1:2 (г)
