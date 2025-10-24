Шахтер, проиграв Легии, остановился в шаге от личного рекорда

«Шахтер», потерпев поражение от «Легии» (1:2), прервал свою беспроигрышную серию в еврокубках, которая составила 9 матчей (5 побед и 4 ничьи). Тем самым горняки остановились в шаге от повторения личного рекорда, установленного 16 лет назад под руководством Мирчи Луческу.

Последний раз оранжево-черные уходили с поля побежденными в основное время матчей 29 января 2025 года, когда на выезде уступили дортмундской «Боруссии» в основном турнире Лиги чемпионов – 1:3.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наиболее продолжительные беспроигрышные серии украинских клубов в еврокубках