Украинцы 10-й раз проиграли полякам в еврокубках

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
24 октября 2025, 13:39 | Обновлено 24 октября 2025, 13:43
«Легия» 6-й раз одержала победу над нашей командой

ФК Шахтер

Поражение «Шахтера» (1:2) от «Легии» стало 10-м для украинских клубов в еврокубковых баталиях с командами из Польши. 6 раз украинцы уступали полякам дома, 4 – в гостях, 7 – в Лиге Европе (Кубке УЕФА), 2 – в Кубке чемпионов и 1 – в Лиге конференций. По 2 поражения потерпели «Динамо», «Днепр», «Заря» и «Металлист», по 1 – «Черноморец» и «Шахтер». К слову, наибольшее количество побед над украинцами одержала именно «Легия» – 6.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 поражений украинских клубов от команд из Польши в еврокубках

Дата

Ранг

Стадия

Клуб

Соперник

Счет

1.

17.11.1967

КЧ

1/8

Динамо

Гурник

1:2 (д)

2.

08.11.1972

КЧ

1/8

Динамо

Гурник

1:2 (г)

3.

01.10.1986

КУ

1/32

Днепр

Легия

0:1 (д)

4.

26.09.1995

КУ

1/32

Черноморец

Видзев

0:1 (г)

5.

19.08.2010

ЛЕ

КР4

Днепр

Лех

0:1 (д)

6.

22.10.2014

ЛЕ

ГТ

Металлист

Легия

0:1 (д)

7.

06.11.2014

ЛЕ

ГТ

Металлист

Легия

1:2 (г)

8.

20.08.2015

ЛЕ

КР4

Заря

Легия

0:1 (д)

9.

27.08.2015

ЛЕ

КР4

Заря

Легия

2:3 (г)

10.

23.10.2025

ЛК

ОТ

Шахтер

Легия

1:2 (д)

КЧ - Кубок чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; ОТ - основной турнир; КР4 - четвертый квалификационный раунд.

цифры и факты Лига конференций Шахтер Донецк Легия Варшава
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
