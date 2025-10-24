Украинцы 10-й раз проиграли полякам в еврокубках

Поражение «Шахтера» (1:2) от «Легии» стало 10-м для украинских клубов в еврокубковых баталиях с командами из Польши. 6 раз украинцы уступали полякам дома, 4 – в гостях, 7 – в Лиге Европе (Кубке УЕФА), 2 – в Кубке чемпионов и 1 – в Лиге конференций. По 2 поражения потерпели «Динамо», «Днепр», «Заря» и «Металлист», по 1 – «Черноморец» и «Шахтер». К слову, наибольшее количество побед над украинцами одержала именно «Легия» – 6.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Дата Ранг Стадия Клуб Соперник Счет 1. 17.11.1967 КЧ 1/8 Динамо Гурник 1:2 (д) 2. 08.11.1972 КЧ 1/8 Динамо Гурник 1:2 (г) 3. 01.10.1986 КУ 1/32 Днепр Легия 0:1 (д) 4. 26.09.1995 КУ 1/32 Черноморец Видзев 0:1 (г) 5. 19.08.2010 ЛЕ КР4 Днепр Лех 0:1 (д) 6. 22.10.2014 ЛЕ ГТ Металлист Легия 0:1 (д) 7. 06.11.2014 ЛЕ ГТ Металлист Легия 1:2 (г) 8. 20.08.2015 ЛЕ КР4 Заря Легия 0:1 (д) 9. 27.08.2015 ЛЕ КР4 Заря Легия 2:3 (г) 10. 23.10.2025 ЛК ОТ Шахтер Легия 1:2 (д)

КЧ - Кубок чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; ОТ - основной турнир; КР4 - четвертый квалификационный раунд.