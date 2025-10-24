Украинцы 10-й раз проиграли полякам в еврокубках
«Легия» 6-й раз одержала победу над нашей командой
Поражение «Шахтера» (1:2) от «Легии» стало 10-м для украинских клубов в еврокубковых баталиях с командами из Польши. 6 раз украинцы уступали полякам дома, 4 – в гостях, 7 – в Лиге Европе (Кубке УЕФА), 2 – в Кубке чемпионов и 1 – в Лиге конференций. По 2 поражения потерпели «Динамо», «Днепр», «Заря» и «Металлист», по 1 – «Черноморец» и «Шахтер». К слову, наибольшее количество побед над украинцами одержала именно «Легия» – 6.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
10 поражений украинских клубов от команд из Польши в еврокубках
|
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
1.
|
17.11.1967
|
КЧ
|
1/8
|
Динамо
|
Гурник
|
1:2 (д)
|
2.
|
08.11.1972
|
КЧ
|
1/8
|
Динамо
|
Гурник
|
1:2 (г)
|
3.
|
01.10.1986
|
КУ
|
1/32
|
Днепр
|
Легия
|
0:1 (д)
|
4.
|
26.09.1995
|
КУ
|
1/32
|
Черноморец
|
Видзев
|
0:1 (г)
|
5.
|
19.08.2010
|
ЛЕ
|
КР4
|
Днепр
|
Лех
|
0:1 (д)
|
6.
|
22.10.2014
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Металлист
|
Легия
|
0:1 (д)
|
7.
|
06.11.2014
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Металлист
|
Легия
|
1:2 (г)
|
8.
|
20.08.2015
|
ЛЕ
|
КР4
|
Заря
|
Легия
|
0:1 (д)
|
9.
|
27.08.2015
|
ЛЕ
|
КР4
|
Заря
|
Легия
|
2:3 (г)
|
10.
|
23.10.2025
|
ЛК
|
ОТ
|
Шахтер
|
Легия
|
1:2 (д)
КЧ - Кубок чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; ОТ - основной турнир; КР4 - четвертый квалификационный раунд.
