Испания
24 октября 2025, 12:57 |
Барселона получит серьезное усиление перед матчем против Реала в Ла Лиге

Рафинья, вероятно, сыграет против Реала

Барселона получит серьезное усиление перед матчем против Реала в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

В воскресенье, 26 октября, Барселона сыграет выездной матч 10-го тура испанской Ла Лиги против мадридского Реала. Каталонцы получают серьезное усиление перед важным матчем.

По информации источника, успел восстановиться от травмы бразильский вингер «сине-гранатовый» Рафинья. Сообщается, что бразилец 23 октября провел тренировки с командой без ограничений. Если все пройдет по плану, мед готовность игрока будет объявлена ​​перед посадкой в ​​самолет.

Окончательное решение по его участию в стартовом составе будет оставаться за тренером Фликом, но наиболее вероятным является выход игрока на замену во второй половине матча.

Матч Реал – Барселона запланирован на воскресенье, 26 октября. Стартовый свисток раздастся в 17:15 по киевскому времени.

Рафинья Диас Реал Мадрид Барселона Реал - Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Sport.es
