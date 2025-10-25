Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции

Андрей Богданов считает, что пора менять тренера

Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
ФК Динамо

Бывший футболист киевского «Динамо» Андрей Богданов считает, что «сине-белым» пора менять главного тренера после поражения команды от «Самсунспора» (0:3) в Лиге конференций.

«Возможно, нужно какие-то изменения делать? Потенциальный кандидат на место главного тренера Динамо? Не хочу об этом говорить, это не мой профиль. Есть владелец клуба, который будет принимать решение. Он сам разберется.

Турецкий клуб полностью переиграл Динамо, во всех компонентах. Я бы отметил еще психологический фактор, в нем Динамо тоже уступило Самсунспору. Значит слова о том, что Динамо сейчас находится в психологическом кризисе не являются беспочвенными. Здесь нечего добавить», – рассказал Богданов.

Андрей Богданов Динамо Киев Самсунспор Лига конференций
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
trentreznor11
Олійник, у якому в біса всесвіті колишній футболіст Динамо звернувся до Суркіса??? Жодного слова про це немає в тексті! Який же ти мерзенний писун
0
Spaceman
Згоден
0
