  4. Экс-арбитр ФИФА: «Турки забивали в ворота Динамо без нарушений»
Неудачи постигли наших представителей в Лиге конференций

ФК Динамо Киев.

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua оценил уровень судейства в поединках с участием украинских команд в основном раунде Лиги конференций, в которых киевляне уступили турецкому «Самсунспору» – 0:3, а дончане – польской «Легии» – 1:2.

«Считаю, что исландец Кристианссон и португалец Коррея справились со своими обязанностями соответственно в Самсуне и Кракове. Тем более когда была надежная поддержка со стороны системы VAR. Просмотр видеозаписи двух эпизодов со взятием ворот киевлян подтвердил, что хозяева забивали без нарушения правил.

Вот почему клубное руководство «Динамо» и «Шахтера» может иметь претензии только к своим футболистам: почему те были беспомощны в единоборствах, почему позволяли соперникам делать все, что заблагорассудится на флангах, почему даже в тех единичных голевых моментах промахивались, где не забить очень тяжело. Многие вопросы накопились у тренеров.

К сожалению, приходится констатировать, что по разным причинам украинские команды стали неконкурентоспособными на международной арене», – сказал Ступар.

По теме:
Алиев рассказал, кто виноват после провала Динамо в матче Лиги конференций
Легия испортила юбилей Шахтеру
Бондаренко считает, что Шахтер не заслужил поражения
Мирослав Ступар Динамо Киев Самсунспор - Динамо Самсунспор Шахтер Донецк Легия Варшава Шахтер - Легия
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Gargantua
когда забивали первый гол, был фол в центре поля против Тиаре. Тиаре обыграл соперника, а тот схватил его за футболку. Но Тиаре мощный и он не упал, но потерял координацию и замедлился с мячом. В результате подлетели еще два соперника и запрессинговав мяч отобрали. 
Формально Тиаре после фола остался с мячом, потому арбитр засчитал гол. Но я бы такой гол не засчитывал, фол в центре поля непосредственно привел к взятию ворот.
