Экс-арбитр ФИФА: «Турки забивали в ворота Динамо без нарушений»
Неудачи постигли наших представителей в Лиге конференций
Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua оценил уровень судейства в поединках с участием украинских команд в основном раунде Лиги конференций, в которых киевляне уступили турецкому «Самсунспору» – 0:3, а дончане – польской «Легии» – 1:2.
«Считаю, что исландец Кристианссон и португалец Коррея справились со своими обязанностями соответственно в Самсуне и Кракове. Тем более когда была надежная поддержка со стороны системы VAR. Просмотр видеозаписи двух эпизодов со взятием ворот киевлян подтвердил, что хозяева забивали без нарушения правил.
Вот почему клубное руководство «Динамо» и «Шахтера» может иметь претензии только к своим футболистам: почему те были беспомощны в единоборствах, почему позволяли соперникам делать все, что заблагорассудится на флангах, почему даже в тех единичных голевых моментах промахивались, где не забить очень тяжело. Многие вопросы накопились у тренеров.
К сожалению, приходится констатировать, что по разным причинам украинские команды стали неконкурентоспособными на международной арене», – сказал Ступар.
