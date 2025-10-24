Защитник Легии Пентковски объяснил, как удалось победить Шахтер

Защитник варшавской «Легии» Камиль Пентковски высказался о матче Лиги конференций против донецкого «Шахтера».

«Шахтер» – очень хорошая команда, они блестяще двигают мяч. Мы ждали своих моментов, но сохраняли спокойствие. Как команда, мы играли компактно, оборонялись и атаковали вместе, и именно поэтому мы выиграли этот матч. Думаю, мы позаботимся о том, чтобы тренер отпраздновал победу после финального свистка. У Якуба Жевлакова (вингер «Легии» – Прим.ред.) есть все шансы играть в отличный футбол. Мы ожидаем такой же игры, как он сегодня. Мы все – команда, и основной состав, и запасные. Рад, что игроки на скамейке запасных тоже выкладываются на все 120%. Это очень важно для нас, потому что мы хотим побеждать в каждом матче», – сказал футболист после матча.