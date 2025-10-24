Маркевич назвал главную проблему Шахтера после поражения в Лиге конференций

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал игру и результат донецкого «Шахтера» в матче второго тура Лиги конференций. В четверг, 23 октября, подопечные Арды Турана уступили польской «Легии» со счетом 1:2.

Маркевич считает, что «горняки» играют в футбол вчерашнего дня – проигрывают соперникам в скорости и слишком долго принимают решения на футбольном поле.

– Мирон Богданович, давайте сразу по горячим следам обсудим, почему «Шахтер» так слабо выглядел в матче с «Легией»?

– Я не знаю, но так нельзя в футбол играть. Почему так слабо выглядел «Шахтер» – это вопрос к тренерам и футболистам. За весь матч не создать ни одного момента – это ужас. Последние 15 минут вообще что-то непонятное происходило на поле.

«Шахтер» играет в футбол вчерашнего дня – перекатывают мяч назад и поперек поля. Никто не берет на себя игру, никто не открывается, все пешком делают. Возможно, к «Кудровке» готовятся, – рассказал Маркевич.

После двух туров донецкая команда набрала три балла и разместилась на 17-й позиции. В ближайшем матче, который состоится 26 октября, «Шахтер» сыграет против «Кудровки» в чемпионате Украины.