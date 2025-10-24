Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Сегодня мы терпели». Защитник Легии высказался о победе над Шахтером
Лига конференций
24 октября 2025, 08:02 | Обновлено 24 октября 2025, 08:37
«Сегодня мы терпели». Защитник Легии высказался о победе над Шахтером

Реца высказался о победе над дончанами в Лиге конференций

«Сегодня мы терпели». Защитник Легии высказался о победе над Шахтером
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Аркадиуш Реца

Защитник варшавской «Легии» Аркадиуш Реца высказался о победе над донецким «Шахтером» в матче 2-го тура общего этапа Лиги конференций. «Горняки» пропустили гол на 90+4 минуте и проиграли со счетом 1:2 в номинально домашнем матче.

«Наши соперники доминировали большую часть матча, но мы тоже предпочитаем владеть мячом. Мы знали, что если нам сегодня придется отдать мяч, то придется упорно работать в обороне и стараться забивать на контратаках. Сегодня мы терпели, очень усердно работали в обороне, и это окупилось. Прошлый раз был не самым лучшим, но мы опытная команда. Мы поговорили друг с другом в раздевалке и знали, как хотим играть. Сегодня все хотели победить. Мы знаем, на каком этапе находимся. Мы сегодня усердно работали и можем быть довольны тремя очками», – приводит слова футболиста клубная пресс-служба.

Экс-голкипер сборной Украины и «Шахтера» Юрий Вирт прокомментировал поражение донецкого клуба, отметив, что его удивил стартовый состав «горняков».

Легия Варшава Шахтер Донецк Лига конференций Шахтер - Легия
Оксана Баландина Источник: ФК Легия Варшава
