Вирт нашел виновного в поражении Шахтера от Легии

Бывший вратарь национальной сборной Украины и «Шахтера» Юрий Вирт эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от поединка основного раунда Лиги конференций «Шахтер» – «Легия», в котором польский клуб одержал победу – 2:1.

«Если честно, то меня удивил стартовый состав «горняков». Такое впечатление, что главного тренера Турана больше интересовали дела подопечных на внутренней арене, где впереди у них поединки с «Кудровкой» и два с «Динамо». Поэтому и решил приберечь нескольких ведущих исполнителей. И прогадал.

Первый тайм дончане вообще банально провалили и «Легия» заслуженно вышла вперед.

После перерыва номинальные хозяева начали действовать более активно, заработали фланги, но только эпизодически. Целостного впечатления игра дончан не производила. После того, как «горняки» выровняли положение, пожалуй, более справедливым был бы ничейный исход. Однако в компенсированное время коллективная ошибка у своих владений привела ко второму пропущенному мячу. К сожалению, не выручил и вратарь.

Кстати, в конце матча игра у «горняков» расстроилась, и я поймал себя на мысли, что сегодняшний «Шахтер» мне напоминает «Шахтер» второго сезона под руководством предыдущего тренера Пушича. Это, в конце концов, стоило балканцу отставки».