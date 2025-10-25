Экс-игрок Динамо: «Команды нет. Помощники Шовковского – это клоунада»

Бывший игрок киевского «Динамо» Олег Саленко раскритиковал команду после разгромного поражения от турецкого «Самсунспора» (0:3) в матче второго тура Лиги конференций:

– После такого результата и игры – полная пустота, и ничего больше. Никогда не мог даже представить, что мы доживем до того, что довольно посредственная турецкая команда будет громить киевское «Динамо». Я уже не выступаю за «Динамо», но мне очень стыдно перед болельщиками.

– Перед матчем вы надеялись на лучшее?

– Да, была слабая надежда, что будут бороться все-таки за результат. Я понимал, что утонченного футбола мы не увидим, но биться можно, бегать, отдавать себя на поле на все двести процентов... Однако, чем все завершилось, вы знаете...

– Кто больше всего виноват в данной ситуации?

– Тренеры команды, и я об этом всегда открыто говорил. По сути, и команды-то нет. В «Динамо» сейчас разброд полный. В раздевалке главный тренер ничего толком не говорит, нет управления коллективом. А помощники Шовковского? Это клоунада полная!

Разве могут работать в тренерском штабе такого клуба, как киевское «Динамо», подобные «специалисты»? Я с ужасом теперь жду противостояния с «Шахтером», – остался недоволен Саленко.