Шовковский упрекнул футболиста Динамо, который не сумел забить гол в ЛК

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский оценил игру своих подопечных и прокомментировал ошибки защитника Алиу Тиаре в матче Лиги конференций.

В четверг, 23 октября, «бело-синие» встретились с турецким «Самсунспором» в поединке второго тура, однако потерпели разгромное поражение со счетом 0:3.

– Тиаре допустил две результативные ошибки, как можете оценить его игру?

– Я не согласен, что было две ошибки, но мы не можем выходить из раздевалки уже уступая 0:1. Безусловно, такие ошибки влияют на действия команды и результаты в целом.

Хотя при счете 0:1 у нас была прекрасная возможность, которую нужно было использовать – когда мы не забили в пустые ворота (Караваев после прострела от Шолы – прим). Это тоже ошибка, повлиявшая на итоговый результат.

Как я уже говорил, дьявол прячется в мелочах. К сожалению, эти мелочи в последнее время играют не в нашу пользу. Мы допускаем ошибки как в организации обороны, так и в атаке, когда не реализуем свои моменты, – сказал Шовковский.