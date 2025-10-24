Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шовковский упрекнул футболиста Динамо, который не сумел забить гол в ЛК
Лига конференций
24 октября 2025, 10:45
Наставник «бело-синих» – об ошибках Алиу Тиаре и шансе Караваева

ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский оценил игру своих подопечных и прокомментировал ошибки защитника Алиу Тиаре в матче Лиги конференций.

В четверг, 23 октября, «бело-синие» встретились с турецким «Самсунспором» в поединке второго тура, однако потерпели разгромное поражение со счетом 0:3.

– Тиаре допустил две результативные ошибки, как можете оценить его игру?

– Я не согласен, что было две ошибки, но мы не можем выходить из раздевалки уже уступая 0:1. Безусловно, такие ошибки влияют на действия команды и результаты в целом.

Хотя при счете 0:1 у нас была прекрасная возможность, которую нужно было использовать – когда мы не забили в пустые ворота (Караваев после прострела от Шолы – прим). Это тоже ошибка, повлиявшая на итоговый результат.

Как я уже говорил, дьявол прячется в мелочах. К сожалению, эти мелочи в последнее время играют не в нашу пользу. Мы допускаем ошибки как в организации обороны, так и в атаке, когда не реализуем свои моменты, – сказал Шовковский.

Лига конференций Самсунспор Самсунспор - Динамо Динамо Киев Александр Шовковский Алиу Тиаре
Николай Титюк Источник: ФК Динамо Киев
protasov_lyopu_davai
да гоните его уже. даже не смешно
Xvalenok03
У караваева был реальный шанс
