Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Олег Саленко нашел нового тренера для Динамо после провала в Турции
Лига конференций
24 октября 2025, 09:09 |
2556
1

Олег Саленко нашел нового тренера для Динамо после провала в Турции

Киевский клуб потерпел разгромное поражение в Лиге конференций от турецкого «Самсунспора»

24 октября 2025, 09:09 |
2556
1 Comments
Олег Саленко нашел нового тренера для Динамо после провала в Турции
Самсунспор – Динамо

Бывший футболист киевского «Динамо» Олег Саленко остался недоволен игрой «бело-синих» в матче второго тура Лиги конференций, который состоялся 23 октября.

Подопечные Александра Шовковского потерпели разгромное поражения от турецкого «Самсунспора» со счетом 0:3. Саленко уверен, что чемпионам Украины необходимо менять тренера:

– Состоялось два тура Лиги конференций и «Динамо» имеет ноль очков. На что вообще «бело-синие» могут рассчитывать в текущей еврокубковой кампании?

– С турнирной точки зрения – ни на что… Нужно менять главного тренера и тренерский штаб. Я думаю, что порядок в команде навел бы Юрий Калитвинцев. Кроме того, уже сейчас необходимо строить новую команду из молодых футболистов.

Такое в истории киевского клуба уже было. Понятно, что в стране идет война, что непросто сохранить юных талантов. Однако это надо делать, нужно стараться удержать в «Динамо» футболистов из команды U-19.

Из предыдущего состава уже многие ребята потеряны, они уходят в другие клубы, едут за границу. Однако считаю, что именно они – это будущее киевского «Динамо», которое должно выступать в Лиге чемпионов, а не в Лиге конференций. И для этого нужно время и терпение, – уверен Саленко.

По теме:
Алиев разнес Динамо после фиаско в матче ЛК: «Они позорят этот клуб»
«Шок, расстройство, отчаяние». Ковалев – о матче Шахтера против Легии
ЙОРДАНЕСКУ: «Я знаю, что чувствует тренер Шахтера»
Лига конференций Самсунспор Самсунспор - Динамо Динамо Киев Олег Саленко Александр Шовковский Юрий Калитвинцев
Николай Титюк Источник: Footboom
Оцените материал
(28)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Верес – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 24 октября 2025, 09:00 0
Верес – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Верес – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Битва равных команд

ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
Футбол | 23 октября 2025, 18:36 3
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру

Аргентинец подписал новое соглашение с «Интер Майами»

Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Футбол | 24.10.2025, 06:23
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
ФОТО. Милевский эпично затролил Динамо после разгрома от Самсунспора
Футбол | 24.10.2025, 02:15
ФОТО. Милевский эпично затролил Динамо после разгрома от Самсунспора
ФОТО. Милевский эпично затролил Динамо после разгрома от Самсунспора
ФОТО. Матч Лиги конференций в Хорватии приостановлен. Что случилось?
Футбол | 23.10.2025, 20:38
ФОТО. Матч Лиги конференций в Хорватии приостановлен. Что случилось?
ФОТО. Матч Лиги конференций в Хорватии приостановлен. Что случилось?
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
CheMP
Алиева надо. он придёт - порядок наведёт  ну и Милю в помощники, естественно 
Ответить
0
Популярные новости
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
22.10.2025, 08:20 11
Футбол
Час в меньшинстве не сломил. Динамо U-19 обыграло Броммапойкарну
Час в меньшинстве не сломил. Динамо U-19 обыграло Броммапойкарну
22.10.2025, 16:00 17
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о матче с Самсунспором, кадровых потерях и очень тяжелой ночи
ШОВКОВСКИЙ – о матче с Самсунспором, кадровых потерях и очень тяжелой ночи
22.10.2025, 20:09 24
Футбол
Итоги дня ЛЧ. Турнирная таблица после 3 туров: 5 команд идут без потерь
Итоги дня ЛЧ. Турнирная таблица после 3 туров: 5 команд идут без потерь
23.10.2025, 06:23 1
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Такого игрока нужно убирать из Динамо»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Такого игрока нужно убирать из Динамо»
22.10.2025, 14:07 3
Футбол
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на удаление Забарного и победу в матче ЛЧ
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на удаление Забарного и победу в матче ЛЧ
22.10.2025, 10:11 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем