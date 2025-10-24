Олег Саленко нашел нового тренера для Динамо после провала в Турции

Бывший футболист киевского «Динамо» Олег Саленко остался недоволен игрой «бело-синих» в матче второго тура Лиги конференций, который состоялся 23 октября.

Подопечные Александра Шовковского потерпели разгромное поражения от турецкого «Самсунспора» со счетом 0:3. Саленко уверен, что чемпионам Украины необходимо менять тренера:

– Состоялось два тура Лиги конференций и «Динамо» имеет ноль очков. На что вообще «бело-синие» могут рассчитывать в текущей еврокубковой кампании?

– С турнирной точки зрения – ни на что… Нужно менять главного тренера и тренерский штаб. Я думаю, что порядок в команде навел бы Юрий Калитвинцев. Кроме того, уже сейчас необходимо строить новую команду из молодых футболистов.

Такое в истории киевского клуба уже было. Понятно, что в стране идет война, что непросто сохранить юных талантов. Однако это надо делать, нужно стараться удержать в «Динамо» футболистов из команды U-19.

Из предыдущего состава уже многие ребята потеряны, они уходят в другие клубы, едут за границу. Однако считаю, что именно они – это будущее киевского «Динамо», которое должно выступать в Лиге чемпионов, а не в Лиге конференций. И для этого нужно время и терпение, – уверен Саленко.