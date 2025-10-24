Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Милевский эпично затролил Динамо после разгрома от Самсунспора
Другие новости
24 октября 2025, 02:15 |
218
1

ФОТО. Милевский эпично затролил Динамо после разгрома от Самсунспора

Идеальная реакция Артема Милевского после болезненного поражения Динамо

24 октября 2025, 02:15 |
218
1 Comments
ФОТО. Милевский эпично затролил Динамо после разгрома от Самсунспора
Instagram. Артем Милевский

Бывший форвард киевского «Динамо» Артем Милевский эмоционально отреагировал в сторис Instagram на поражение киевлян в матче 2-го тура Лиги конференций против турецкого «Самсунспора» (3:0).

Экс-футболист опубликовал темный кадр с подписью:

«Результат — как и свет. Его просто нет».

Это второе поражение киевлян на групповой стадии, в первом туре подопечные Шовковского уступили «Кристал Пэлас» (2:0).

По теме:
ФОТО. Что случилось во время встречи Месси и мамы Бекхэма? Говорят все
ФОТО. Сын известного телеведущого зажигает за Динамо. Забил 12 голов
ФОТО. Звездный игрок хотел бросить футбол и уйти в другой спорт
фото lifestyle Артем Милевский Динамо Киев Лига конференций
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Семейство Зинченко похвасталось роскошью на более чем 4,5 млн грн
Футбол | 23 октября 2025, 05:17 38
ФОТО. Семейство Зинченко похвасталось роскошью на более чем 4,5 млн грн
ФОТО. Семейство Зинченко похвасталось роскошью на более чем 4,5 млн грн

Александр и Влада Зинченко показали роскошь и стиль в новом кадре

Во Франции предупредили Забарного, что с ним сделает Энрике после удаления
Футбол | 23 октября 2025, 08:14 8
Во Франции предупредили Забарного, что с ним сделает Энрике после удаления
Во Франции предупредили Забарного, что с ним сделает Энрике после удаления

Журналисты Footmercato прогнозируют Илье начало следующего матча в запасе

Стала известна оценка Довбика за матч с Викторией Пльзень
Футбол | 24.10.2025, 01:31
Стала известна оценка Довбика за матч с Викторией Пльзень
Стала известна оценка Довбика за матч с Викторией Пльзень
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
Футбол | 23.10.2025, 21:43
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
Футбол | 23.10.2025, 23:56
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
100%
Ответить
0
Популярные новости
Сторона Усика выдвинула условие для третьего боя с Фьюри
Сторона Усика выдвинула условие для третьего боя с Фьюри
23.10.2025, 08:45
Бокс
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на удаление Забарного и победу в матче ЛЧ
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на удаление Забарного и победу в матче ЛЧ
22.10.2025, 10:11 1
Футбол
Итоги дня ЛЧ. Турнирная таблица после 3 туров: 5 команд идут без потерь
Итоги дня ЛЧ. Турнирная таблица после 3 туров: 5 команд идут без потерь
23.10.2025, 06:23 1
Футбол
Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов
Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов
22.10.2025, 07:05 4
Футбол
Магучих назвала сумму своего самого большого доната
Магучих назвала сумму своего самого большого доната
23.10.2025, 08:15 2
Другие виды
В США объяснили, чего не хватает Усику, чтобы стать большим боксером
В США объяснили, чего не хватает Усику, чтобы стать большим боксером
22.10.2025, 06:22 7
Бокс
Луис Энрике принял решение по Забарному после его провала в ЛЧ
Луис Энрике принял решение по Забарному после его провала в ЛЧ
22.10.2025, 14:10 8
Футбол
Клопп назвал единственную команду, ради которой готов снова тренировать
Клопп назвал единственную команду, ради которой готов снова тренировать
22.10.2025, 02:43 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем