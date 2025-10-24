Другие новости24 октября 2025, 02:15 |
ФОТО. Милевский эпично затролил Динамо после разгрома от Самсунспора
Идеальная реакция Артема Милевского после болезненного поражения Динамо
24 октября 2025, 02:15
Бывший форвард киевского «Динамо» Артем Милевский эмоционально отреагировал в сторис Instagram на поражение киевлян в матче 2-го тура Лиги конференций против турецкого «Самсунспора» (3:0).
Экс-футболист опубликовал темный кадр с подписью:
«Результат — как и свет. Его просто нет».
Это второе поражение киевлян на групповой стадии, в первом туре подопечные Шовковского уступили «Кристал Пэлас» (2:0).
