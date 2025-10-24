ФОТО. Милевский эпично затролил Динамо после разгрома от Самсунспора

Бывший форвард киевского «Динамо» Артем Милевский эмоционально отреагировал в сторис Instagram на поражение киевлян в матче 2-го тура Лиги конференций против турецкого «Самсунспора» (3:0).

Экс-футболист опубликовал темный кадр с подписью:

«Результат — как и свет. Его просто нет».

Это второе поражение киевлян на групповой стадии, в первом туре подопечные Шовковского уступили «Кристал Пэлас» (2:0).