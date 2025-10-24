ВИДЕО. Абердин, против которого мучался Шахтер, отхватил 6 голов в матче ЛК

Шотландская команда Абердин разгромно проиграла греческому АЕКу в матче второго тура Лиги конференций 2025/26.

Поединок прошел на стадионе ОПАП Арена в городе Афины и завершился со счетом 6:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль в этой встрече оформил Абубакар Койта. Еще по одному мячу забили Никлас Элиассон, Разван Марин, Дерек Кутеса, а также экс-игрок Айнтрахта Ф, Реала, Милана и Фиорентины Лука Йович.

АЕК набрал первые три очка в новом сезоне ЛК. В первом туре греческий коллектив уступил Целе 1:3. А вот Абердин потерпел второе поражение – на старте еврокубка шотландцы дали бой донецкому Шахтеру (2:3).

Читайте также: Обидчики Динамо потерпели сенсационное поражение в матче Лиги конференций

Лига конференций 2025/26. 2-й тур, 23 октября

АЕК (Греция) – Абердин (Шотландия) – 6:0

Голы: Койта, 11, 18, Элиассон, 27, Марин, 55, Йович, 81, Кутеса, 87

Видеообзор матча

Таблица Лиги конференций после второго тура