Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Большие цифры. Известна зарплата Месси по новому контракту с Интер Майами
Major League Soccer
27 октября 2025, 06:42 |
743
1

Большие цифры. Известна зарплата Месси по новому контракту с Интер Майами

Аргентинец подписал соглашение до конца 2028 года

27 октября 2025, 06:42 |
743
1 Comments
Большие цифры. Известна зарплата Месси по новому контракту с Интер Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Аргентинский футболист Лионель Месси продлил контракт с «Интер Майами». Пятикратный обладатель Золотого мяча связал свое будущее с флоридским клубом до конца 2028 года.

По информации испанского издания El Nacional, аргентинец по новому контракту будет получать солидную зарплату. За этот период Месси получит сумму в размере 50-60 миллионов долларов.

В сезоне 2024/25 восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси провел за флоридский клуб 43 матча, в которых забил 37 голов и отдал 19 результативных передач.

По теме:
ВИДЕО. Месси-стайл: воспитанник Шахтера забил первый мяч за клуб
ФОТО. Роналду установил новое достижение, неподвластное Месси
Месси установил очередной рекорд MLS
Major League Soccer (MLS) Лионель Месси продление контракта Интер Майами финансы зарплаты
Дмитрий Бандерас Источник: El Nacional
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
Футбол | 26 октября 2025, 08:55 20
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем

Андрей Николаевич не хочет быть спортивным директором

Роналду забил 493 гола после 30 лет, сколько у Месси?
Футбол | 27 октября 2025, 06:02 0
Роналду забил 493 гола после 30 лет, сколько у Месси?
Роналду забил 493 гола после 30 лет, сколько у Месси?

Криштиану продолжает устанавливать рекорды

Уоррен назвал следующего соперника Усика после сенсации в Лондоне
Бокс | 26.10.2025, 08:33
Уоррен назвал следующего соперника Усика после сенсации в Лондоне
Уоррен назвал следующего соперника Усика после сенсации в Лондоне
Шовковский отправил легенду Динамо тренироваться с командой U-19
Футбол | 26.10.2025, 23:22
Шовковский отправил легенду Динамо тренироваться с командой U-19
Шовковский отправил легенду Динамо тренироваться с командой U-19
Лунин получил жесткое наказание в Эль Класико. И это не желтая карточка
Футбол | 27.10.2025, 06:32
Лунин получил жесткое наказание в Эль Класико. И это не желтая карточка
Лунин получил жесткое наказание в Эль Класико. И это не желтая карточка
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
maldiniua
Автор, не помиляєтесь, це вже не вперше.  Свідчить про ваш рівень. На сьогодні 44 матчі 39 голів 18 асистів.
Ответить
0
Популярные новости
Александр УСИК: «На это у нас денег не хватало»
Александр УСИК: «На это у нас денег не хватало»
25.10.2025, 06:02
Бокс
ПСЖ взял три очка в Лиге 1. Энрике доверился Забарному и не прогадал
ПСЖ взял три очка в Лиге 1. Энрике доверился Забарному и не прогадал
25.10.2025, 19:56 13
Футбол
Арест экс-динамовца Яремчука. Появились новые подробности
Арест экс-динамовца Яремчука. Появились новые подробности
26.10.2025, 16:26 3
Футбол
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
26.10.2025, 19:57 112
Футбол
Уордли обратился к Усику после зрелищной победы над Паркером
Уордли обратился к Усику после зрелищной победы над Паркером
26.10.2025, 09:44 11
Бокс
Динамо подпишет экс-игрока Шахтера и сборной? Суркис закрыл этот вопрос
Динамо подпишет экс-игрока Шахтера и сборной? Суркис закрыл этот вопрос
25.10.2025, 20:48 4
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
25.10.2025, 08:47 2
Футбол
Красюк пояснил безумный апсет в бою Паркер – Уордли: «Такова правда»
Красюк пояснил безумный апсет в бою Паркер – Уордли: «Такова правда»
26.10.2025, 15:34 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем