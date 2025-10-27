Major League Soccer27 октября 2025, 06:42 |
Большие цифры. Известна зарплата Месси по новому контракту с Интер Майами
Аргентинец подписал соглашение до конца 2028 года
Аргентинский футболист Лионель Месси продлил контракт с «Интер Майами». Пятикратный обладатель Золотого мяча связал свое будущее с флоридским клубом до конца 2028 года.
По информации испанского издания El Nacional, аргентинец по новому контракту будет получать солидную зарплату. За этот период Месси получит сумму в размере 50-60 миллионов долларов.
В сезоне 2024/25 восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси провел за флоридский клуб 43 матча, в которых забил 37 голов и отдал 19 результативных передач.
Автор, не помиляєтесь, це вже не вперше. Свідчить про ваш рівень. На сьогодні 44 матчі 39 голів 18 асистів.
