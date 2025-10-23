ФОТО. Динамо прибыло на стадион, на котором сыграет против Самсунспора в ЛК
Матч второго тура еврокубка состоится 23 октября и начнется в 22:00 по Киеву
Игроки и тренерский штаб киевского Динамо уже прибыл на стадион под названием «19 мая» в городе Самсун (Турция), где сыграет против местной команды Самсунспор.
Пресс-служба бело-синих в Instagram поделилась соответствующими фотографиями. Игроки также уже опробовали газон, в переди их ждет разминка перед стартовым свистком, который прозвучит в 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Ранее наставники коллективов Александр Шовковский и Томас Рейс назвали стартовые составы своих подопечных.
В первом туре ЛК Динамо уступило Кристал Пэлас, а Самсунспор одолел Легию.
ФОТО. Динамо прибыло на стадион, на котором сыграет против Самсунспора в ЛК
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ярослава донатит на ВСУ и на помощь животным
Вацко отметил проблемы в атаке