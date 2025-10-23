ФОТО. Динамо прибыло на стадион, на котором сыграет против Самсунспора в ЛК

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
23 октября 2025, 21:29 | Обновлено 23 октября 2025, 21:30
Матч второго тура еврокубка состоится 23 октября и начнется в 22:00 по Киеву

ФК Динамо Киев

Игроки и тренерский штаб киевского Динамо уже прибыл на стадион под названием «19 мая» в городе Самсун (Турция), где сыграет против местной команды Самсунспор.

Пресс-служба бело-синих в Instagram поделилась соответствующими фотографиями. Игроки также уже опробовали газон, в переди их ждет разминка перед стартовым свистком, который прозвучит в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ранее наставники коллективов Александр Шовковский и Томас Рейс назвали стартовые составы своих подопечных.

В первом туре ЛК Динамо уступило Кристал Пэлас, а Самсунспор одолел Легию.

фото Динамо Киев Самсунспор Самсунспор - Динамо Лига конференций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
