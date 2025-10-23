Шовковский назвал стартовый состав Динамо на матч ЛК против Самсунспора

Главный тренер киевского Динамо Александр Шовковский назвал стартовый состав своих подопечных на матч второго тура Лиги конференций 2025/26 против турецкого Самсунспора.

На острие атаки в составе киевлян выйдет только Эдуардо Герреро. Впервые с 24 мая за Динамо сыграет Валентин Рубчинский.

Поединок Самсунспора и Динамо начнется 23 октября в 22:00 по Киеву. Встреча состоится на стадионе «19 мая» в городе Самсун, Турция.

Бело-синие стартовали в ЛК с поражения в игре против Кристал Пэлас (0:2), а турецкий коллектив одержал победу над Легией (1:0).

Стартовый состав: Нещерет, Караваев, Попов, Тиаре, Вивчаренко, Рубчинский, Михайленко, Волошин, Буяльский, Огунадана, Герреро

Запасные: Моргун, Игнатенко, Яцык, Бражко, Пихаленок, Буртник, Михавко, Блэнуцэ