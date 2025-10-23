Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шовковский назвал стартовый состав Динамо на матч ЛК против Самсунспора
Лига конференций
23 октября 2025, 20:48 | Обновлено 23 октября 2025, 21:07
Поединок второго тура еврокубка начнется 23 октября в 22:00 по Киеву

Главный тренер киевского Динамо Александр Шовковский назвал стартовый состав своих подопечных на матч второго тура Лиги конференций 2025/26 против турецкого Самсунспора.

На острие атаки в составе киевлян выйдет только Эдуардо Герреро. Впервые с 24 мая за Динамо сыграет Валентин Рубчинский.

Поединок Самсунспора и Динамо начнется 23 октября в 22:00 по Киеву. Встреча состоится на стадионе «19 мая» в городе Самсун, Турция.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Бело-синие стартовали в ЛК с поражения в игре против Кристал Пэлас (0:2), а турецкий коллектив одержал победу над Легией (1:0).

Стартовый состав: Нещерет, Караваев, Попов, Тиаре, Вивчаренко, Рубчинский, Михайленко, Волошин, Буяльский, Огунадана, Герреро

Запасные: Моргун, Игнатенко, Яцык, Бражко, Пихаленок, Буртник, Михавко, Блэнуцэ

ВИДЕО. Шахтер пропустил гол на 90+4 минуте со штрафного и проиграл Легии
Шахтер – Легия – 1:2. Пропустили на 90+4 мин. Видео голов и обзор
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
Комментарии 10
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alex
Удачі вам !
Ответить
+4
Паша Мех

Удачи!
Ждем сегодня победу!!!
Ответить
+4
sahka1981
Рубчинський давненько не грав.
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
Serebro1233
🔥Динамо Динамо Динамо🤍🧢
Ответить
0
Сергей Кикоть
Держим кулаки за Динамо! Победы!
Ответить
0
8number
Бленуце чого не гра ?
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
