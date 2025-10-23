Назван стартовый состав Шахтера на матчу 2-го тура Лиги конференций 2025/26.

23 октября в 19:45 состоится в польском Кракове на стадионе Хенрика Реймана Шахтер сыграет с Легией из Варшавы.

Команда турецкого специалиста Арды Турана в 1-м туре обыграла шотландский Абердин (3:2) и имеет 3 очка.

Легия стартовала в Лиге конференций с поражения от турецкого Самсунспора (0:1) и идет без набранных баллов.

Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на игру ЛК с Легией

Шахтер: Фесюк, Марлон, Эгиналду, Швед, Изаки, Азаров, Грам, Бондаренко, Матвиенко, Конопля, Мейреллиш

Запас: Ризнык, Арройо, Марлон Сантос, Бондарь, Винисиус, Фарина, Невертон, Глущенко, Очеретько, Назарина, Лукас, Кауан Элиас

