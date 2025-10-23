Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на игру ЛК с Легией
Горняки проведут в Кракове домашнюю игру Лиги конференций
Назван стартовый состав Шахтера на матчу 2-го тура Лиги конференций 2025/26.
23 октября в 19:45 состоится в польском Кракове на стадионе Хенрика Реймана Шахтер сыграет с Легией из Варшавы.
Команда турецкого специалиста Арды Турана в 1-м туре обыграла шотландский Абердин (3:2) и имеет 3 очка.
Легия стартовала в Лиге конференций с поражения от турецкого Самсунспора (0:1) и идет без набранных баллов.
Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на игру ЛК с Легией
Шахтер: Фесюк, Марлон, Эгиналду, Швед, Изаки, Азаров, Грам, Бондаренко, Матвиенко, Конопля, Мейреллиш
Запас: Ризнык, Арройо, Марлон Сантос, Бондарь, Винисиус, Фарина, Невертон, Глущенко, Очеретько, Назарина, Лукас, Кауан Элиас
