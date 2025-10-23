Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на игру ЛК с Легией
Лига конференций
23 октября 2025, 18:32 | Обновлено 23 октября 2025, 18:41
1009
5

Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на игру ЛК с Легией

Горняки проведут в Кракове домашнюю игру Лиги конференций

23 октября 2025, 18:32 | Обновлено 23 октября 2025, 18:41
1009
5 Comments
Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на игру ЛК с Легией
ФК Шахтер

Назван стартовый состав Шахтера на матчу 2-го тура Лиги конференций 2025/26.

23 октября в 19:45 состоится в польском Кракове на стадионе Хенрика Реймана Шахтер сыграет с Легией из Варшавы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда турецкого специалиста Арды Турана в 1-м туре обыграла шотландский Абердин (3:2) и имеет 3 очка.

Легия стартовала в Лиге конференций с поражения от турецкого Самсунспора (0:1) и идет без набранных баллов.

Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на игру ЛК с Легией

Шахтер: Фесюк, Марлон, Эгиналду, Швед, Изаки, Азаров, Грам, Бондаренко, Матвиенко, Конопля, Мейреллиш

Запас: Ризнык, Арройо, Марлон Сантос, Бондарь, Винисиус, Фарина, Невертон, Глущенко, Очеретько, Назарина, Лукас, Кауан Элиас

Інфографіка

По теме:
Шахтер показал, как выглядит стадион в Кракове перед игрой с Легией
Лига конференций. 2-й тур, 23 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Самсунспор – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Шахтер Донецк Легия Варшава Лига конференций Шахтер - Легия стартовые составы Арда Туран
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Самсунспор – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 23 октября 2025, 14:00 36
Самсунспор – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Самсунспор – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Дуэль с «красной молнией»

Итоги дня ЛЧ. Турнирная таблица после 3 туров: 5 команд идут без потерь
Футбол | 23 октября 2025, 06:23 1
Итоги дня ЛЧ. Турнирная таблица после 3 туров: 5 команд идут без потерь
Итоги дня ЛЧ. Турнирная таблица после 3 туров: 5 команд идут без потерь

По 9 очков набрали ПСЖ, Бавария, Интер, Арсенал и Реал Мадрид

Магучих назвала сумму своего самого большого доната
Другие виды | 23.10.2025, 08:15
Магучих назвала сумму своего самого большого доната
Магучих назвала сумму своего самого большого доната
Обнародована символическая сборная недели Лиги чемпионов
Футбол | 23.10.2025, 18:28
Обнародована символическая сборная недели Лиги чемпионов
Обнародована символическая сборная недели Лиги чемпионов
ФОТО. Семейство Зинченко похвасталось роскошью на более чем 4,5 млн грн
Футбол | 23.10.2025, 05:17
ФОТО. Семейство Зинченко похвасталось роскошью на более чем 4,5 млн грн
ФОТО. Семейство Зинченко похвасталось роскошью на более чем 4,5 млн грн
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
AK.228
Ого… интересно))
Ответить
+1
AK.228
ФесюК это кто такой!?
Ответить
0
Rzechpospolita
Фесюн  і Швед - приємна несподіванка…
Ответить
0
New Zealander
Туран цим складом показав що Лігу Конференцій він розглядає передусім як тренування для молодих та ще необстріляних гравців Шахтаря. Також дає пограти тим хто мало грає в ЧУ
Ответить
0
Юрій Олексійович
Другой склад?
Ответить
0
An124_Ukr
Знову ця конопля дубова ))) немає слів 
Він що зальотний син Ахмєткі?)))
Ответить
-4
Популярные новости
Час в меньшинстве не сломил. Динамо U-19 обыграло Броммапойкарну
Час в меньшинстве не сломил. Динамо U-19 обыграло Броммапойкарну
22.10.2025, 16:00 17
Футбол
Ротань поставил цель подписать игрока Динамо. Известна позиция киевлян
Ротань поставил цель подписать игрока Динамо. Известна позиция киевлян
22.10.2025, 07:58 10
Футбол
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он точно выключит свет Теренсу Кроуфорду»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он точно выключит свет Теренсу Кроуфорду»
22.10.2025, 03:42 1
Бокс
Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов
Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов
22.10.2025, 07:05 4
Футбол
Клопп назвал единственную команду, ради которой готов снова тренировать
Клопп назвал единственную команду, ради которой готов снова тренировать
22.10.2025, 02:43 2
Футбол
Красюк пояснил, почему Усик не уходит из бокса: «Останутся без зарплаты»
Красюк пояснил, почему Усик не уходит из бокса: «Останутся без зарплаты»
22.10.2025, 12:53 5
Бокс
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
22.10.2025, 08:20 10
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Такого игрока нужно убирать из Динамо»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Такого игрока нужно убирать из Динамо»
22.10.2025, 14:07 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем