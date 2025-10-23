Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. КОВАЛЕЦ: «Ничего сложного для Динамо в матче с Самсунспором не вижу»
Лига конференций
23 октября 2025, 15:48 | Обновлено 23 октября 2025, 15:49
Известный тренер считает, что «Динамо» должно победить в Турции

ФК Буковина. Сергей Ковалец

Бывший тренер ряда украинских клубов и молодежной сборной Украины Сергей Ковалец поделился ожиданиями от матча «Динамо» против турецкого «Самсунспора» в Лиге конференций, который состоится 23 октября в 22:00.

– Каким вам видится поединок «Динамо» в Самсуне?

– Если говорить о матчах с турецкими клубами, то у нас лучшая статистика. Однако цифры в футбол не играют. Мы понимаем, что поединок, который будет проходить в Турции, предполагает на трибунах стадиона большое количество болельщиков «Самсунспора». Зная особенности турецкой команды, могу сказать, что ничего сложного в сегодняшнем противостоянии не вижу. Мне кажется, что «Динамо» не проиграет этот матч. Чувствую, что наша команда сыграет в нем хорошо, ведь это все же не английский, испанский или немецкий клуб. С этим соперником можно играть и побеждать. Так что с точки зрения результата ожидания позитивные.

– Какую тактику, на ваш взгляд, выберут динамовцы на поединок против «Самсунспора»?

– Думаю, что терять динамовцам нечего. Нужно действовать активно, играть вперёд. Здесь важна индивидуальная мастерство. Сейчас много вспоминают видение футбола, методы работы, рассуждения и высказывания Валерия Лобановского. Как-то после поражения в Лиге чемпионов он сказал, что есть стратегия и тактика. Стратегия – это выбор, а тактика – это применение и выполнение схемы. Так вот, повторюсь: есть и индивидуальное мастерство. Оно предусматривает завершение тем или иным исполнителем коллективной работы. К сожалению, в ряде матчей индивидуальное мастерство динамовцев в реализации голевых моментов было на нуле. Сегодня же оно должно проявиться со знаком «плюс».

– Каков ваш прогноз на этот матч?

– В составе турецких клубов нет игроков, которые обладают бойцовскими качествами. У них тон задают в основном легионеры, которые приезжают в Турцию завершать карьеру. Это мы видим по «Бешикташу», «Фенербахче». Они больше играют на публику, не отбирают мяч. Да, такие футболисты индивидуально сильно играют в атаку, но в защиту не возвращаются. Если «Динамо» сыграет правильно с точки зрения переходных фаз от атаки к обороне, будет действовать плотно, компактно, самоотверженно и крайне внимательно на всех участках поля (особенно в опорной зоне), а также все эпизоды доигрывать до конца, то у нас будет шанс выиграть. Думаю, что 2:1 мы должны победить.

Динамо Киев Самсунспор Самсунспор - Динамо Сергей Ковалец Лига конференций
Иван Чирко Источник: UA-Football
Lulinnha
Та чего уж там сложного ? Обкакаться не сложно...
Хотя посмотрим. 
В любом случае удачи ДК. 
