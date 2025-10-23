«Уважают партнеры и тренеры». Динамо поздравило Ярмоленко с праздником

23 октября вингеру «Динамо» Андрею Ярмоленко исполнилось 36 лет. Киевский клуб поздравил своего лидера с праздником.

Однако сегодня игрок не сможет сам себе сделать подарок, так как из-за болезни пропускает матч основной этапа Лиги конференций против «Самсунспора».

Заявление клуба

Сегодня свой 36-й день рождения отмечает вице-капитан и один из самых авторитетных игроков киевского «Динамо» – Андрей Ярмоленко.

Имя Андрея уже давно стало неотъемлемой частью истории не только бело-синих, но и всего украинского футбола. Воспитанник динамовской школы он дебютировал в главной команде еще в 2006 году и за эти годы прошел путь от перспективного юноши до настоящего лидера и символа клуба. В составе Динамо» Ярмоленко неоднократно поднимал над головой чемпионские трофеи, признавался лучшим игроком сезона, бомбардиром чемпионата и футболистом года в Украине.

На протяжении всей карьеры Андрей демонстрирует преданность клубу, несгибаемый характер и пример настоящего профессионала. Его уважают партнеры, ценят тренеры, а болельщики воспринимают как кумира, олицетворяющего динамовский дух и традиции. Для юных игроков он является вдохновением – примером трудолюбия, лидерства и любви к футболу.

После выступлений в ведущих европейских чемпионатах, Андрей в 2023 году вернулся в родной клуб. Несмотря на непростые времена для страны, он снова стал важной фигурой команды, лидером как на поле, так и вне его.

Поздравляем Андрея Ярмоленко с Днем рождения. Желаем крепкого здоровья, неистощимой энергии, вдохновения, новых побед и титулов в составе родного клуба. Пусть в каждом матче сопровождают удача и поддержка болельщиков, а самая главная победа – победа Украины – наступит как можно скорее.