  4. Срна пояснил, почему не ушел из Шахтера, когда рф напала на Украину
Украина. Премьер лига
Срна пояснил, почему не ушел из Шахтера, когда рф напала на Украину

Дарио заявил, что решил быть вместе с командой в трудные минуты

ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна

Легенда донецкого Шахтера Дарио Срна объяснил, почему решил остаться в клубе даже несмотря на полномасштабное вторжение России на территорию Украины.

– Когда началось вторжение рф в Украину, вы не думали о том, чтобы уехать?

– Это уже третья война в моей жизни. Сначала была в Хорватии, затем началась в Донецке в 2014 году. Я очень уважаю этот клуб и не могу его покинуть. Я честно говорю.

Легко быть вместе, когда все идет хорошо, но в более сложных ситуациях нужно показывать, кто настоящий друг, а кто нет. Я рад быть здесь. Надеюсь, что украинцы тоже будут счастливы и будут гордиться своей страной. Люди заслуживают мира, – сказал Дарио.

Орки полномасштабно ворвались на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

Олег Вахоцкий Источник: Przeglad Sportowy
