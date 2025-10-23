Срна пояснил, почему не ушел из Шахтера, когда рф напала на Украину

Легенда донецкого Шахтера Дарио Срна объяснил, почему решил остаться в клубе даже несмотря на полномасштабное вторжение России на территорию Украины.

– Когда началось вторжение рф в Украину, вы не думали о том, чтобы уехать?

– Это уже третья война в моей жизни. Сначала была в Хорватии, затем началась в Донецке в 2014 году. Я очень уважаю этот клуб и не могу его покинуть. Я честно говорю.

Легко быть вместе, когда все идет хорошо, но в более сложных ситуациях нужно показывать, кто настоящий друг, а кто нет. Я рад быть здесь. Надеюсь, что украинцы тоже будут счастливы и будут гордиться своей страной. Люди заслуживают мира, – сказал Дарио.

Орки полномасштабно ворвались на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.