Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Дарио СРНА: «Этот человек – отвратительный урод»
Украина. Премьер лига
Дарио СРНА: «Этот человек – отвратительный урод»

Легенда «горняков» рассказал правду о путине

Дарио СРНА: «Этот человек – отвратительный урод»
ФК Шахтар. Дарио Срна

Легенда донецкого «Шахтера» хорват Дарио Срна, который сейчас занимает в клубе должность директора по футболу, высказался о российском диктаторе путине, который начал войну в Украине

«путин – отвратительный ублюдок, но когда-нибудь ему придется положить конец войне. Люди ждут мира; мы играем международные матчи и стремимся поддержать армию и вдохновить общество», – отметил Срна.

Ранее легенда донецкого гранда Срна объяснил, почему решил остаться в клубе даже несмотря на полномасштабное вторжение рф на территорию Украины.

Дарио Срна Шахтер Донецк российско-украинская война Виктор Путин
Дмитрий Олейник Источник: Przeglad Sportowy
