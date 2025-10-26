Дарио СРНА: «Этот человек – отвратительный урод»

Легенда донецкого «Шахтера» хорват Дарио Срна, который сейчас занимает в клубе должность директора по футболу, высказался о российском диктаторе путине, который начал войну в Украине

«путин – отвратительный ублюдок, но когда-нибудь ему придется положить конец войне. Люди ждут мира; мы играем международные матчи и стремимся поддержать армию и вдохновить общество», – отметил Срна.

Ранее легенда донецкого гранда Срна объяснил, почему решил остаться в клубе даже несмотря на полномасштабное вторжение рф на территорию Украины.