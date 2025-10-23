В четверг, 23 октября состоится поединок 3-го тура основного этапа Лиги Европы между «Селтиком» и «Штурмом». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Селтик

Не очень стабильной выглядит команда в текущем сезоне. Даже в национальной лиге, где все всегда удавалось так просто, есть проблемы – после 8 игр клуб имеет на счету 17 зачетных пунктов и занимает 2-е место турнирной таблицы, отставая от лидера, «Хартс», уже на 5 очков. Однако в Кубке лиги дела обстоят лучше: «Селтик» уже квалифицировался в 1/2 финала, где скоро встретится с «Рейнджерс».

В Лигу Европы клуб попал после поражения в квалификации Лиги чемпионов от Кайрата. В 1-м туре основного этапа турнира шотландцы сыграли вничью 1:1 с «Црвеною Звездою», а во 2-м проиграли «Бразе» со счетом 2:0.

Штурм Грац

Австрийцы же, несмотря на сомнительное начало сезона, сейчас смогли набрать оптимальную форму. В Бундеслиге команда занимает 1-е место турнирной таблицы, имея 21 зачетный пункт после 9 сыгранных игр (также у «Штурма» есть игра в запасе) и 3-очковый отрыв от ближайшего конкурента. В кубке страны коллектив одолел «Ретис» и «Хартберг» и квалифицировался в 1/8 финала.

В Лигу Европы австрийцы также попали после вылета из квалификации Лиги чемпионов – обидчиками Штурма стал норвежский Буде-Глимт. В 1-м туре основного этапа соревнований команда 2:0 проиграла «Митьюлланду», а во 2-м со счетом 2:1 одолела другой шотландский гранд – «Рейнджерс».

Личные встречи

Клубы никогда еще не встречались между собой в официальных играх.

Интересные факты

"Штурм" одержал 6 побед в последних 7-х матчах.

За 9 игр чемпионата Австрии "Штурм" пропустил всего 7 голов - лучший результат среди всех команд.

"Селтик" имеет всего 1 победу в последних 5-х матчах во всех турнирах.

Возможные стартовые составы

Селтик: Шмейхель – Тирни, Скейлс, Картер-Викерс, Ралстон – Хатате, Макгрегор, Нюгрен – Тунекти, Ихеаначо, Форрест

Штурм: Биньетти – Карич, Лавале, Айву, Эрманн – Станкович – Чуквуани, Хорват – Китеишвили – Мелоун, Джатта

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.66.