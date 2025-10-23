Селтик – Штурм. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Матч начнется 23 октября в 22:00 по Киеву
В четверг, 23 октября состоится поединок 3-го тура основного этапа Лиги Европы между «Селтиком» и «Штурмом». По киевскому времени игра начнется в 22:00.
Селтик
Не очень стабильной выглядит команда в текущем сезоне. Даже в национальной лиге, где все всегда удавалось так просто, есть проблемы – после 8 игр клуб имеет на счету 17 зачетных пунктов и занимает 2-е место турнирной таблицы, отставая от лидера, «Хартс», уже на 5 очков. Однако в Кубке лиги дела обстоят лучше: «Селтик» уже квалифицировался в 1/2 финала, где скоро встретится с «Рейнджерс».
В Лигу Европы клуб попал после поражения в квалификации Лиги чемпионов от Кайрата. В 1-м туре основного этапа турнира шотландцы сыграли вничью 1:1 с «Црвеною Звездою», а во 2-м проиграли «Бразе» со счетом 2:0.
Штурм Грац
Австрийцы же, несмотря на сомнительное начало сезона, сейчас смогли набрать оптимальную форму. В Бундеслиге команда занимает 1-е место турнирной таблицы, имея 21 зачетный пункт после 9 сыгранных игр (также у «Штурма» есть игра в запасе) и 3-очковый отрыв от ближайшего конкурента. В кубке страны коллектив одолел «Ретис» и «Хартберг» и квалифицировался в 1/8 финала.
В Лигу Европы австрийцы также попали после вылета из квалификации Лиги чемпионов – обидчиками Штурма стал норвежский Буде-Глимт. В 1-м туре основного этапа соревнований команда 2:0 проиграла «Митьюлланду», а во 2-м со счетом 2:1 одолела другой шотландский гранд – «Рейнджерс».
Личные встречи
Клубы никогда еще не встречались между собой в официальных играх.
Интересные факты
- "Штурм" одержал 6 побед в последних 7-х матчах.
- За 9 игр чемпионата Австрии "Штурм" пропустил всего 7 голов - лучший результат среди всех команд.
- "Селтик" имеет всего 1 победу в последних 5-х матчах во всех турнирах.
Возможные стартовые составы
Селтик: Шмейхель – Тирни, Скейлс, Картер-Викерс, Ралстон – Хатате, Макгрегор, Нюгрен – Тунекти, Ихеаначо, Форрест
Штурм: Биньетти – Карич, Лавале, Айву, Эрманн – Станкович – Чуквуани, Хорват – Китеишвили – Мелоун, Джатта
Прогноз
Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.66.
22:00
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер «Бенфики» отметил игру Анатолия Трубина
Дуэль с «красной молнией»