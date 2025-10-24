Во Франции рассказали о реакции Энрике на красную Забарного в ЛЧ

21 октября в матче 3-го тура Лиги чемпионов «Байер» на своем поле потерпел сокрушительное поражение от ПСЖ – 2:7.

Украинский защитник Илья Забарный вышел в старте, однако первый тайм стал для него неудачным: он заработал два пенальти и получил красную карточку на 37-й минуте, оставив команду в меньшинстве.

По сообщению французской прессы, Луис Энрике не стал обвинять украинского футболиста в неудачном выступлении после завершения матча.

Тренер поблагодарил всех игроков команды за победу.

Ранее французское издание предупредило украинца Илью Забарного, что из-за неудачного матча Лиги чемпионов против «Байера» он может оказаться в запасе на следующий поединок.