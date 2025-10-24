Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Во Франции рассказали о реакции Энрике на красную Забарного в ЛЧ
Лига чемпионов
24 октября 2025, 03:42
Тренер решил не винить украинца

Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

21 октября в матче 3-го тура Лиги чемпионов «Байер» на своем поле потерпел сокрушительное поражение от ПСЖ – 2:7.

Украинский защитник Илья Забарный вышел в старте, однако первый тайм стал для него неудачным: он заработал два пенальти и получил красную карточку на 37-й минуте, оставив команду в меньшинстве.

По сообщению французской прессы, Луис Энрике не стал обвинять украинского футболиста в неудачном выступлении после завершения матча.

Тренер поблагодарил всех игроков команды за победу.

Ранее французское издание предупредило украинца Илью Забарного, что из-за неудачного матча Лиги чемпионов против «Байера» он может оказаться в запасе на следующий поединок.

Байер удаление (красная карточка) ПСЖ Лига чемпионов Илья Забарный Байер - ПСЖ Луис Энрике
Дмитрий Олейник Источник: Sport.fr
