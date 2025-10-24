Будковский пояснил свою бурную реакцию на уход Ашура из Полесья

Бывший форвард житомирского Полесья Филипп Будковский объяснил свою эмоциональную реакцию на уход Имаша Ашура из расположения «волков».

– В прошлом году после увольнения Имада Ашура вы поставили под этой новостью эмодзы с аплодисментами. Недавно Ашур прокомментировал ситуацию, сказав, что ему плевать на футболистов, публично отреагировавших на его уход. Как вы можете объяснить свой тогдашний жест и как сейчас относитесь к этому конфликту?

– Как конфликт… Убрал тренер. Просто когда убирали – не было нормального разговора, когда люди говорят и говорят, что ты не подходишь и так далее.

Если бы был нормальный конструктивный разговор и пожали друг другу руки – думаю, ничего не было бы. Было неприятно, потому что многое отдал клубу, многое сделали, двигались и немного было это неприятно. Это эмоции и думаю, что ничего плохого не сделал. Не думаю, что эти эмоции на что-нибудь повлияют.

Если бы было нормальное отношение к уходу – все было бы по-нормальному. А так... На мой взгляд, неправильно было это сделано, – сказал Будковский.