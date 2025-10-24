Будковский пояснил свою бурную реакцию на уход Ашура из Полесья
Форвард имел обиду на украинского специалиста
Бывший форвард житомирского Полесья Филипп Будковский объяснил свою эмоциональную реакцию на уход Имаша Ашура из расположения «волков».
– В прошлом году после увольнения Имада Ашура вы поставили под этой новостью эмодзы с аплодисментами. Недавно Ашур прокомментировал ситуацию, сказав, что ему плевать на футболистов, публично отреагировавших на его уход. Как вы можете объяснить свой тогдашний жест и как сейчас относитесь к этому конфликту?
– Как конфликт… Убрал тренер. Просто когда убирали – не было нормального разговора, когда люди говорят и говорят, что ты не подходишь и так далее.
Если бы был нормальный конструктивный разговор и пожали друг другу руки – думаю, ничего не было бы. Было неприятно, потому что многое отдал клубу, многое сделали, двигались и немного было это неприятно. Это эмоции и думаю, что ничего плохого не сделал. Не думаю, что эти эмоции на что-нибудь повлияют.
Если бы было нормальное отношение к уходу – все было бы по-нормальному. А так... На мой взгляд, неправильно было это сделано, – сказал Будковский.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Португалец планирует вернуться в «Спортинг»
Бывший игрок киевского клуба прокомментировал отсутствие опытного вингера в матче ЛК