Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Будковский пояснил свою бурную реакцию на уход Ашура из Полесья
Другие новости
24 октября 2025, 12:16 |
516
0

Будковский пояснил свою бурную реакцию на уход Ашура из Полесья

Форвард имел обиду на украинского специалиста

24 октября 2025, 12:16 |
516
0
Будковский пояснил свою бурную реакцию на уход Ашура из Полесья
ФК Полесье. Филипп Будковский

Бывший форвард житомирского Полесья Филипп Будковский объяснил свою эмоциональную реакцию на уход Имаша Ашура из расположения «волков».

– В прошлом году после увольнения Имада Ашура вы поставили под этой новостью эмодзы с аплодисментами. Недавно Ашур прокомментировал ситуацию, сказав, что ему плевать на футболистов, публично отреагировавших на его уход. Как вы можете объяснить свой тогдашний жест и как сейчас относитесь к этому конфликту?

– Как конфликт… Убрал тренер. Просто когда убирали – не было нормального разговора, когда люди говорят и говорят, что ты не подходишь и так далее.

Если бы был нормальный конструктивный разговор и пожали друг другу руки – думаю, ничего не было бы. Было неприятно, потому что многое отдал клубу, многое сделали, двигались и немного было это неприятно. Это эмоции и думаю, что ничего плохого не сделал. Не думаю, что эти эмоции на что-нибудь повлияют.

Если бы было нормальное отношение к уходу – все было бы по-нормальному. А так... На мой взгляд, неправильно было это сделано, – сказал Будковский.

По теме:
Александрия – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Заря предложила контракт одному из лучших бомбардиров Премьер-лиги
Кривбасс опубликовал официальное заявление накануне матча с Динамо
Филипп Будковский Имад Ашур Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Полесье Житомир
Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
Футбол | 24 октября 2025, 07:41 3
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру

Португалец планирует вернуться в «Спортинг»

САЛЕНКО: «Вы думаете, Ярмоленко действительно заболел? Андрей не захотел..»
Футбол | 24 октября 2025, 11:47 2
САЛЕНКО: «Вы думаете, Ярмоленко действительно заболел? Андрей не захотел..»
САЛЕНКО: «Вы думаете, Ярмоленко действительно заболел? Андрей не захотел..»

Бывший игрок киевского клуба прокомментировал отсутствие опытного вингера в матче ЛК

Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Футбол | 24.10.2025, 06:23
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
Футбол | 23.10.2025, 23:56
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
Шахтер и Динамо! Какие еще должны быть у вас соперники, чтобы их победить?
Футбол | 24.10.2025, 12:21
Шахтер и Динамо! Какие еще должны быть у вас соперники, чтобы их победить?
Шахтер и Динамо! Какие еще должны быть у вас соперники, чтобы их победить?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
23.10.2025, 18:36 3
Футбол
КРАСЮК – о соперниках Усика: «Нищебродов покормит и засветит по ТВ»
КРАСЮК – о соперниках Усика: «Нищебродов покормит и засветит по ТВ»
22.10.2025, 15:32 7
Бокс
ШОВКОВСКИЙ: «Он не попадал в состав? Я решаю, кто играет, а кто – нет»
ШОВКОВСКИЙ: «Он не попадал в состав? Я решаю, кто играет, а кто – нет»
23.10.2025, 08:32 1
Футбол
Итоги дня ЛЧ. Турнирная таблица после 3 туров: 5 команд идут без потерь
Итоги дня ЛЧ. Турнирная таблица после 3 туров: 5 команд идут без потерь
23.10.2025, 06:23 1
Футбол
Красюк пояснил, почему Усик не уходит из бокса: «Останутся без зарплаты»
Красюк пояснил, почему Усик не уходит из бокса: «Останутся без зарплаты»
22.10.2025, 12:53 5
Бокс
Шахтер – Легия – 1:2. Пропустили на 90+4 мин. Видео голов и обзор
Шахтер – Легия – 1:2. Пропустили на 90+4 мин. Видео голов и обзор
23.10.2025, 22:54
Футбол
ФОТО. Лунин стал героем вирусного ролика после матча Реал – Ювентус
ФОТО. Лунин стал героем вирусного ролика после матча Реал – Ювентус
23.10.2025, 04:57 6
Футбол
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
23.10.2025, 21:43 131
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем