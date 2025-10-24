Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Заря предложила контракт одному из лучших бомбардиров Премьер-лиги
Украина. Премьер лига
24 октября 2025, 12:09 | Обновлено 24 октября 2025, 12:10
536
0

Заря предложила контракт одному из лучших бомбардиров Премьер-лиги

Филип Будковский может подписать новое соглашение с луганской командой

ФК Заря Луганск. Филипп Будковский

Один из лучших бомбардиров чемпионата Украины, форвард луганской «Зари» Филип Будковский прокомментировал свою игру в нынешнем сезоне, а также поделился мнением о потенциальном продолжении сотрудничества с нынешним клубом:

– В прошлом сезоне вы забили восемь голов в чемпионате Украины, а теперь уже есть пять мячей. Как считаете, что помогло вам так удачно начать сезон?

– Лучшая реализация моментов. В том сезоне были моменты, но где-то не реализовывал. В этом также есть моменты – где-то реализовываю, где-то не реализовываю. Больше удача помогает. Работаем каждую неделю над такими компонентами – это идет плюс и у нас выходит забивать.

– Сейчас вы разделяете первое место в рейтинге бомбардиров вместе с Глейкером Мендосой из «Кривбасса», а дальше идут сразу несколько футболистов с четырьмя голами. Насколько вам принципиально звание лучшего бомбардира сезона?

– Для каждого нападающего есть какой-то минимум – выходить, забивать и помогать команде набирать зачетные баллы. Набирать очки и двигаться вверх – это самое главное. А там я забью или отдам – главное, что команда победит и получит положительный результат.

– Ваш контракт с «Зарей» действует до 30 июня 2026 года. Ведутся ли разговоры о возможном продлении соглашения, и какие у вас планы на ближайшее будущее?

– Да, предложили новый контракт. Пока ведем переговоры. Пока все. Играем на контракте, мы все играем за «Зарю» и будем выкладываться на максимум сколько это возможно, – сообщил Будковский.

Контракт 33-летнего форварда истекает в июне 2026 года. На данный момент Будковский и Мендоса имеют по пять голов и делят первое место в рейтинге лучших бомбардиров элитного дивизиона.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Заря Луганск Филипп Будковский продление контракта лучший бомбардир
Николай Титюк Источник: Трибуна
