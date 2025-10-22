Синнер повесил баранку первому сопернику в Вене и за час вышел во 2-й раунд

Вторая ракетка мира в мужском одиночном разряде Янник Синнер (Италия) выиграл стартовый матч на турнире ATP 500 в Вене (Австрия), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В первом раунде итальянец в двух сетах разгромил представителя Германии Даниэля Альтмайера (АТР 51) за 59 минут, повесив ему баранку в первой партии.

ATP 500 Вена. Хард в помещении, 1/16 финала

Янник Синнер (Италия) [1] – Даниэль Альтмайер (Германия) – 6:0, 6:2

Синнер провел четвертое очное противостояние против Альтмайера и добыла третью победу – вторую в 2025 году.

Следующим соперником Янника в Вене будет его соотечественника Флавио Коболли, который на старте пятисотника разобрался с Томашем Махачем.

Янник выиграл 44-й матч в 2025 году и 58-й за последние 64 поединка. Начиная с выигранного трофея на Мастерсе в Шанхае в 2024, Синнер одержал 39 побед в 42 матчах на хардовых кортах.

На прошлой неделе Янник стал победителем выставочных соревнований Six Kings Slam в Эр-Рияде, где в финале переиграл Карлоса Алькараса и забрал не только трофей, но и чек на шесть миллионов долларов.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine