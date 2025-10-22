Байер потерпел четвертое крупнейшее поражение среди немецких клубов в ЛЧ
«Фармацевты» пропустили 7 голов от ПСЖ в матче этапа лиги
21 октября «Байер» потерпел четвертое крупнейшее поражение среди немецких клубов в Лиге чемпионов.
В матче 3-го тура ПСЖ на выезде победил «Байер» со счетом 7:2.
Это поражение «фармацевтов» стало одним из крупнейших для немецких клубов в Лиге чемпионов.
Антирекорд среди команд Германии принадлежит «Шальке» и «РБ Лейпциг», которые с одинаковым счетом 0:7 проиграли в разных сезонах «Манчестер Сити».
Крупнейшие поражения немецких клубов в Лиге чемпионов:
- 0:7 – «Шальке», 2018/19, против «Манчестер Сити»
- 0:7 – «РБ Лейпциг», 2022/23, против «Манчестер Сити»
- 1:7 – «Байер», 2011/12, против «Барселоны»
- 2:7 – «Вердер», 2004/05, против «Лиона»
- 2:7 – «Байер», 2025/26, против ПСЖ
- 1:6 – «Шальке», 2013/14, против «Реала»
- 0:5 – «Вердер», 1993/94, против «Порту»
- 0:5 – «Байер», 2013/14, против «Манчестер Юнайтед»
- 0:5 – «Шальке», 2014/15, против «Челси»
- 0:5 – «РБ Лейпциг», 2020/21, против «Манчестер Юнайтед»
Für Bayer Leverkusen gab es eine krachende Niederlage gegen Champions-League-Sieger PSG! 🤕— Transfermarkt (@Transfermarkt) October 22, 2025
🗣️ Die Stimmen zur Partie: https://t.co/hW84w4dYV5 pic.twitter.com/BZ5lRsAnE5
