Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Байер потерпел четвертое крупнейшее поражение среди немецких клубов в ЛЧ
Лига чемпионов
22 октября 2025, 20:34 | Обновлено 22 октября 2025, 20:54
Байер потерпел четвертое крупнейшее поражение среди немецких клубов в ЛЧ

«Фармацевты» пропустили 7 голов от ПСЖ в матче этапа лиги

Байер потерпел четвертое крупнейшее поражение среди немецких клубов в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

21 октября «Байер» потерпел четвертое крупнейшее поражение среди немецких клубов в Лиге чемпионов.

В матче 3-го тура ПСЖ на выезде победил «Байер» со счетом 7:2.

Это поражение «фармацевтов» стало одним из крупнейших для немецких клубов в Лиге чемпионов.

Антирекорд среди команд Германии принадлежит «Шальке» и «РБ Лейпциг», которые с одинаковым счетом 0:7 проиграли в разных сезонах «Манчестер Сити».

Крупнейшие поражения немецких клубов в Лиге чемпионов:

  • 0:7 – «Шальке», 2018/19, против «Манчестер Сити»
  • 0:7 – «РБ Лейпциг», 2022/23, против «Манчестер Сити»
  • 1:7 – «Байер», 2011/12, против «Барселоны»
  • 2:7 – «Вердер», 2004/05, против «Лиона»
  • 2:7 – «Байер», 2025/26, против ПСЖ
  • 1:6 – «Шальке», 2013/14, против «Реала»
  • 0:5 – «Вердер», 1993/94, против «Порту»
  • 0:5 – «Байер», 2013/14, против «Манчестер Юнайтед»
  • 0:5 – «Шальке», 2014/15, против «Челси»
  • 0:5 – «РБ Лейпциг», 2020/21, против «Манчестер Юнайтед»
Байер Лига чемпионов статистика ПСЖ Байер - ПСЖ
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
Saar
Тут зрозуміло. Але як Наполі 6 пропустило від ПСВ , навіть граючи на одного меньше!!??????
