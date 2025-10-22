«Карабаху» удалось забить гол на первой минуте матча третьего тура основного этапа Лиги чемпионов против «Атлетика» Бильбао.

Матч проходит на стадионе «Сан-Мамес», который находится в Бильбао.

Точный удар на свой счет записал Леандру Андрате, который шокировал явного фаворита матча.

Украинец Алексей Кащук начал матч на скамье для запасных азербайджанского клуба.

«Карабах» в первых двух матчах основы ЛЧ одержал две неожиданные победы и имеет шесть очков. «Атлетик» проиграл два матча и пока без зачетных очков.

ВИДЕО. Творят чудеса в Лиге чемпионов. Карабах забил фавориту на 1-й минуте