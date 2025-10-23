Вернидуб спрогнозировал итог матча Лиги конференций Шахтер – Легия

Известный украинский тренер Юрий Вернидуб сделал прогноз на матч второго тура Лиги конференций «Шахтер» – «Легия», который состоится в четверг, 23 октября.

– Юрий Николаевич, по мнению букмекеров, донецкий «Шахтер» является бесспорным фаворитом дуэли с «Легией», а что вы скажете по этому поводу?

– Учитывая, что сейчас происходит в «Легии», то, да, именно «Шахтер» и я считаю фаворитом в грядущей игре. Вы же понимаете, что явно что-то не так в варшавской команде, когда главный тренер Эдвард Иорданеску подает в отставку, а ее не принимают в клубе...

Видимо, там у них есть какой-то конфликт и это явно сказывается на результатах.

– «Легия» проиграла три из четырех последних поединка с общим счетом 3:9.

– Я же об этом и говорю. Ситуация в «Легии» сейчас почти как в «Динамо», которое пять матчей подряд не может победить и все пишут о каких-то ссорах, недоразумениях между тренером и футболистом и все такое... Такие ситуации собственно футболу всегда мешают. Зато у «Шахтера» все хорошо, все нормально.

– С каким счетом, по вашему мнению, завершится игравший в Кракове?

– «Шахтер» победит. Может 1:0, может 2:0 – без разницы, нужно получать три балла и очки в таблице коэффициентов УЕФА, – уверен Вернидуб.