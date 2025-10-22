Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Украинские футболисты репостят публикацию Зеленского
Другие новости
22 октября 2025, 16:26 |
764
0

ФОТО. Украинские футболисты репостят публикацию Зеленского

Судаков, Довбик и Яремчук обращаются к мировому сообществу и футбольным фанам

22 октября 2025, 16:26 |
764
0
ФОТО. Украинские футболисты репостят публикацию Зеленского
Instagram. Владимир Зеленский

Ряд футболистов сборной Украины, выступающих за зарубежные клубы – Артем Довбик из «Ромы», Георгий Судаков из «Бенфики» и Роман Яремчук из «Олимпиакоса» – репостнули в Instagram видео президента Украины Владимира Зеленского о сегодняшней дроновой атаке рф на детский сад в Харькове.

В результате удара погиб один человек, пострадали семеро, среди них – дети. Президент подчеркнул, что подобные атаки невозможно оправдать и назвал действия рф «плевком в лицо каждому, кто верит в мирное урегулирование».

Публикуя обращение Зеленского у себя в сторис, украинские футболисты поставили разбитые сердечки как символ скорби.

Так спортсмены, находясь за границей, помогают распространять правду о российских военных преступлениях и привлекать внимание международного сообщества к трагедиям в Украине.

По теме:
Судаков признался, как его называют одноклубники в Бенфике
ФОТО. Кума жены Зинченко опубликовала снимок с гулянки в честь ДР. Огонь
МОУРИНЬО: «Учитывая последние 20 минут, Трубин был лучшим игроком матча»
фото Георгий Судаков Артем Довбик Роман Яремчук российско-украинская война Владимир Зеленский Рома Рим сборная Украины по футболу Бенфика Олимпиакос Пирей
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Терри раскрыл «разочаровывающую» причину, почему он не работает тренером
Футбол | 22 октября 2025, 15:59 1
Терри раскрыл «разочаровывающую» причину, почему он не работает тренером
Терри раскрыл «разочаровывающую» причину, почему он не работает тренером

Джон Терри не может скрыть своего недоумения...

Ротань поставил цель подписать игрока Динамо. Известна позиция киевлян
Футбол | 22 октября 2025, 07:58 9
Ротань поставил цель подписать игрока Динамо. Известна позиция киевлян
Ротань поставил цель подписать игрока Динамо. Известна позиция киевлян

Валентин Рубчинский может уже зимой перебраться в Житомир

Луис Энрике принял решение по Забарному после его провала в ЛЧ
Футбол | 22.10.2025, 14:10
Луис Энрике принял решение по Забарному после его провала в ЛЧ
Луис Энрике принял решение по Забарному после его провала в ЛЧ
Энрике отреагировал на сумасшедший матч ПСЖ, где Забарный получил красную
Футбол | 22.10.2025, 07:58
Энрике отреагировал на сумасшедший матч ПСЖ, где Забарный получил красную
Энрике отреагировал на сумасшедший матч ПСЖ, где Забарный получил красную
Фейерверк голов. Турнирная таблица после зрелищного вечера Лиги чемпионов
Футбол | 22.10.2025, 06:23
Фейерверк голов. Турнирная таблица после зрелищного вечера Лиги чемпионов
Фейерверк голов. Турнирная таблица после зрелищного вечера Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
22.10.2025, 08:20 3
Футбол
Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины
Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины
21.10.2025, 08:39 3
Футбол
Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов
Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов
22.10.2025, 07:05 2
Футбол
Байер – ПСЖ – 2:7. Почему удалили Забарного? Видео голов и обзор
Байер – ПСЖ – 2:7. Почему удалили Забарного? Видео голов и обзор
22.10.2025, 02:41 1
Футбол
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
21.10.2025, 10:12 132
Футбол
Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
21.10.2025, 07:00 2
Бокс
В ВСУ отреагировали на заявления Алиева, что он с первых дней пошел служить
В ВСУ отреагировали на заявления Алиева, что он с первых дней пошел служить
20.10.2025, 19:05 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем