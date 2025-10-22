ФОТО. Украинские футболисты репостят публикацию Зеленского

Ряд футболистов сборной Украины, выступающих за зарубежные клубы – Артем Довбик из «Ромы», Георгий Судаков из «Бенфики» и Роман Яремчук из «Олимпиакоса» – репостнули в Instagram видео президента Украины Владимира Зеленского о сегодняшней дроновой атаке рф на детский сад в Харькове.

В результате удара погиб один человек, пострадали семеро, среди них – дети. Президент подчеркнул, что подобные атаки невозможно оправдать и назвал действия рф «плевком в лицо каждому, кто верит в мирное урегулирование».

Публикуя обращение Зеленского у себя в сторис, украинские футболисты поставили разбитые сердечки как символ скорби.

Так спортсмены, находясь за границей, помогают распространять правду о российских военных преступлениях и привлекать внимание международного сообщества к трагедиям в Украине.