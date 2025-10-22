Терри раскрыл «разочаровывающую» причину, почему он не работает тренером

Легенда «Челси» и сборной Англии Джон Терри признался, что разочарован отсутствием возможностей стать главным тренером, несмотря на успешную карьеру игрока.

За 20 лет он выступал за «Челси», «Ноттингем Форест» и «Астон Виллу», выиграл пять титулов Премьер-лиги, четыре Кубка Англии и Лигу чемпионов. В составе сборной Англии провел 78 матчей и был капитаном.

После завершения карьеры в 2018 году Терри стал ассистентом главного тренера «Астон Виллы», затем работал в «Лестере» и вернулся в «Челси» как тренер академии.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

В интервью Daily Mail он признался, что его мечта – возглавить «Челси», но шансов на это почти нет: «Я сделал все в «Челси», но единственное, чего не хватает – стать главным тренером. Когда мне говорят, что у меня нет опыта, это тяжело принять», – сказал Терри.

Он добавил, что даже на уровне Лиги 1 не получил возможности: «Я проходил собеседования, но слышал одно и то же – «у вас нет опыта». Когда вижу, кто тренирует сегодня, я просто в шоке. Да, я разочарован, потому что знаю, что мог бы быть отличным тренером».