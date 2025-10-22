Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Тренер Самсунспора предупредил Динамо перед игрой и вспомнил плохую серию
Лига конференций
22 октября 2025, 18:30
Киевляне проведут матч Лиги конференций против турецкого клуба

Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Райс

Главный тренер «Самсунспора» Томас Райс высказался о поединке с киевским «Динамо» в матче второго тура основного этапа Лиги конференций.

«Матч против «Динамо» будет непростым. У них есть игроки, которые хорошо действуют на переходах из обороны в атаку, поэтому нам нужно быть внимательными в этих моментах.

Мы стремимся продолжить успешную серию дома. Несмотря на то, что «Динамо» в последнее время не достигло желаемых результатов, это не делает их более слабым соперником. Наша цель – показать качественную игру и одержать победу», – сказал Райс.

«Динамо» проведет выездной матч против «Самсунспора» 23 октября в Турции. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Ранее УЕФА определилась с судейской бригадой, которая будет обслуживать матч «Самсунспора» и киевского «Динамо».

Динамо Киев Самсунспор Лига конференций Самсунспор - Динамо
Дмитрий Олейник Источник: beIN Sports
