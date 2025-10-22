Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Португалия
22 октября 2025, 15:56
0

Судаков признался, как его называют одноклубники в Бенфике

В Португалии выбрали достаточно ожидаемый вариант прозвища для украинца

Судаков признался, как его называют одноклубники в Бенфике
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Полузащитник национальной сборной Украины Георгий Судаков признался, как его называют одноклубники. Георгий вспомнил два варианта:

«Называют в команде – Суда. Когда я пришел, меня сразу спросили, как меня называют. В принципе, все говорят Суда или Гио», – лаконично признался Георгий.

Судаков перебрался в Бенфику в последний день трансферного окна по расположению донецкого Шахтера. В нынешнем сезоне Судаков провел девять матчей за «орлов» и с тех пор отличился двумя голами и двумя ассистами.

Георгий Судаков Бенфика чемпионат Португалии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ВЗбирна
