ФОТО. Смерть сына известного футболиста. Его девушка оставила записку
Холли Уоттс оставила записку на месте гибели Харли Пирса...
Девушка сына Стюарта Пирса оставила трогательную записку на месте его гибели.
Подруга сына легенды английского футбола Стюарта Пирса, Харли, – Холли Уоттс – оставила душераздирающую записку на месте трагической гибели молодого человека.
В понедельник футбольный мир потрясла новость о смерти Харли Пирса, сына знаменитого игрока сборной Англии, которому было всего 21 год.
По данным полиции графства Глостершир, Харли погиб на месте происшествия после страшной дорожной аварии – он управлял трактором неподалеку от семейного дома в Уилтшире. Предположительно, у трактора лопнула шина, из-за чего транспорт съехал с дороги.
Службы экстренной помощи прибыли на место примерно в 14:30 в четверг, получив сообщение о столкновении трактора на трассе «A417 Old Birdlip Hill» в районе Уиткомб.
До своей смерти Харли управлял собственной компанией – «Harley Pearce Agricultural Service» – и работал на различных фермах в Уилтшире и Глостершире.
Харли состоял в отношениях с Холли, и, как сообщает The Metro, девушка оставила на месте аварии эмоциональную записку рядом с цветами и посланиями от семьи, друзей и неравнодушных людей.
Она написала: «Моему дорогому, мужчине, которого я буду любить вечно. Я так горжусь тобой и тем, что у нас было. Ты знаешь, что у тебя моё сердце, а я знаю, что у меня твое. Я буду беречь нас вечно. Навсегда в твоих объятиях, навсегда в нашем сердце. Я люблю тебя! С любовью, твоя Холли».
