22 октября 2025, 15:13 | Обновлено 22 октября 2025, 15:14
ФОТО. Смерть сына известного футболиста. Его девушка оставила записку

Холли Уоттс оставила записку на месте гибели Харли Пирса...

ФОТО. Смерть сына известного футболиста. Его девушка оставила записку
Instagram. Харли Пирс и Холли Уоттс

Девушка сына Стюарта Пирса оставила трогательную записку на месте его гибели.

Подруга сына легенды английского футбола Стюарта Пирса, Харли, – Холли Уоттс – оставила душераздирающую записку на месте трагической гибели молодого человека.

В понедельник футбольный мир потрясла новость о смерти Харли Пирса, сына знаменитого игрока сборной Англии, которому было всего 21 год.

По данным полиции графства Глостершир, Харли погиб на месте происшествия после страшной дорожной аварии – он управлял трактором неподалеку от семейного дома в Уилтшире. Предположительно, у трактора лопнула шина, из-за чего транспорт съехал с дороги.

Службы экстренной помощи прибыли на место примерно в 14:30 в четверг, получив сообщение о столкновении трактора на трассе «A417 Old Birdlip Hill» в районе Уиткомб.

До своей смерти Харли управлял собственной компанией – «Harley Pearce Agricultural Service» – и работал на различных фермах в Уилтшире и Глостершире.

Харли состоял в отношениях с Холли, и, как сообщает The Metro, девушка оставила на месте аварии эмоциональную записку рядом с цветами и посланиями от семьи, друзей и неравнодушных людей.

Она написала: «Моему дорогому, мужчине, которого я буду любить вечно. Я так горжусь тобой и тем, что у нас было. Ты знаешь, что у тебя моё сердце, а я знаю, что у меня твое. Я буду беречь нас вечно. Навсегда в твоих объятиях, навсегда в нашем сердце. Я люблю тебя! С любовью, твоя Холли».

фото смерть Стюарт Пирс lifestyle
Максим Лапченко Источник: Sport Bible
