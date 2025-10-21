ФОТО. Сын известного футболиста трагически погиб. Ему было только 21

Сын бывшего футболиста сборной Англии Стюарта Пирса назван жертвой смертельной аварии с трактором в Котсуолдсе.

21-летний Харли Пирс погиб на месте столкновения, которое произошло 16 октября на трассе A417 в районе Олд Бердлип-Хилл, в Уиткомбе, недалеко от Глостера, сообщает полиция Глостершира.

Харли, проживавший в Марлборо, Уилтшир, был младшим из двух детей Стюарта Пирса. Сам Пирс провел 78 матчей за сборную Англии и в 2012 году временно исполнял обязанности главного тренера национальной команды.

В заявлении семьи, опубликованном полицией, говорится: «Наша семья глубоко потрясена и безутешна из-за утраты нашего любимого сына и преданного брата Харли. Души, оставившей неизгладимый след в сердцах всех, кто его знал. Он был «золотым мальчиком» с заразительной улыбкой, и эта шокирующая трагедия оставит огромную пустоту в сердцах тех, кому посчастливилось быть рядом с ним. Обладая тихой, сдержанной силой и глубокой добротой, мы гордимся тем, каким замечательным молодым человеком он стал, проявляя трудолюбие и предпринимательский дух в сельском хозяйстве. Он навсегда останется нашей сияющей звездой. Покойся с миром, наш прекрасный сын и брат. Мы никогда тебя не забудем».

Полиция добавила, что семья попросила уважать их право на частную жизнь.

Бывший клуб Стюарта Пирса, «Ноттингем Форест», написал в X (Twitter): «Мы глубоко опечалены известием о смерти Харли Пирса. Все, кто связан с «Ноттингем Форест», выражают соболезнования Стюарту и его семье в это невероятно трудное время».

«Вест Хэм» также опубликовал сообщение: «Мы скорбим о кончине Харли Пирса. Все в клубе выражают искренние соболезнования Стюарту и его семье в этот трагический момент».

Ещё один бывший клуб Пирса, «Манчестер Сити», добавил: «Все в «Манчестер Сити» посылают любовь и поддержку Стюарту и его семье в это трудное время».

Следователи продолжают искать очевидцев аварии и просят всех, у кого есть видеозаписи с автомобильных регистраторов, связаться с полицией.