Имад АШУР: «Я бы не дожил до первого матча, поэтому поставил это табу»

Бывший главный тренер житомирского Полесья Имад Ашур рассказал, как справлялся с постоянным давлением. У тренера был один действенный метод:

«Я себе просто в тот момент поставил вот категоричное табу вообще на любые, любую информацию внешнюю. Фокус абсолютно был на происходящем внутри, иначе до первого матча бы не дожил просто ментально.

Какой может быть успех без хейта? Какой может быть? Его нет. Если есть хейт, ну это будет тебя все равно двигать куда-то в направлении там медиапространства, в котором ты будешь находиться. Ну супер. Это как дополнительный бонус в этой ситуации», – сказал Имад.

В настоящее время Имад Ашур находится без команды. Специалиста уволили с должности главного тренера житомирского Полесья в конце прошлого сезона. В настоящее время «волков» возглавляет Руслан Ротань.