Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ГУБЕНКО: «Динамо технически и тактически готово к сопернику из Швеции»
22 октября 2025, 13:09 | Обновлено 22 октября 2025, 13:38
Защитник U-19 поделился ожиданиями от матча Юношеской лиги УЕФА

ФК Динамо. Костантин Губенко

Защитник «Динамо» U-19 Константин Губенко поделился ожиданиями от предстоящего матча Юношеской лиги УЕФА со шведским клубом «Броммапойкарна».

– 21 октября у тебя день рождения. Кто первым поздравил, когда проснулся?

– Первым поздравил Богдан Редушко – мы с ним живём в одном номере. А уже на завтраке каждый подходил и поздравлял. Также услышал приятные слова от главного тренера.

– Что чувствовал на тренировке? Против тебя шли в подкат, как обычно, или берегли?

– Сегодня никто ни под кого не шёл в подкат, потому что завтра игра. Никаких поблажек, но все играли осторожно.

– Какое настроение перед противостоянием с соперником из Швеции?

– Думаю, мы готовы к противостоянию. Мы тоже сильны физически и тактически, технически подготовлены к этому сопернику.

– Присутствует ли определённое волнение перед стартом Юношеской лиги УЕФА?

– Есть небольшое волнение. Но я считаю, что так и должно быть, если ты любишь своё дело. В целом же мы готовимся, как всегда.

– Многие молодые ребята пришли из академии, без опыта выступлений в подобных турнирах. Взаимодействие с ними постепенно налаживается?

– Да, всё хорошо. Сразу приняли их, как только они пришли в команду. Все готовы физически и ментально.

– Учитывая твою универсальность, где тебе удобнее всего играть?

– Думаю, справа в защите.

Динамо Киев Динамо Киев U-19 Юношеская лига УЕФА Броммапойкарна Броммапойкарна U-19
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
