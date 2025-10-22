ГУБЕНКО: «Динамо технически и тактически готово к сопернику из Швеции»
Защитник U-19 поделился ожиданиями от матча Юношеской лиги УЕФА
Защитник «Динамо» U-19 Константин Губенко поделился ожиданиями от предстоящего матча Юношеской лиги УЕФА со шведским клубом «Броммапойкарна».
– 21 октября у тебя день рождения. Кто первым поздравил, когда проснулся?
– Первым поздравил Богдан Редушко – мы с ним живём в одном номере. А уже на завтраке каждый подходил и поздравлял. Также услышал приятные слова от главного тренера.
– Что чувствовал на тренировке? Против тебя шли в подкат, как обычно, или берегли?
– Сегодня никто ни под кого не шёл в подкат, потому что завтра игра. Никаких поблажек, но все играли осторожно.
– Какое настроение перед противостоянием с соперником из Швеции?
– Думаю, мы готовы к противостоянию. Мы тоже сильны физически и тактически, технически подготовлены к этому сопернику.
– Присутствует ли определённое волнение перед стартом Юношеской лиги УЕФА?
– Есть небольшое волнение. Но я считаю, что так и должно быть, если ты любишь своё дело. В целом же мы готовимся, как всегда.
– Многие молодые ребята пришли из академии, без опыта выступлений в подобных турнирах. Взаимодействие с ними постепенно налаживается?
– Да, всё хорошо. Сразу приняли их, как только они пришли в команду. Все готовы физически и ментально.
– Учитывая твою универсальность, где тебе удобнее всего играть?
– Думаю, справа в защите.
